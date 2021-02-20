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انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد

فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر باشرت الحادث

توفي شخصان صباح اليوم، بعد وقوع حادث انقلاب لمركبتهما في عقبة نصبة. وبحسب معلومات "سبق" فإن المتوفين رجل وامرأة، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسباب الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبة بغامد الزناد.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين في الموقع، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما سائلاً الله لهما المغفرة والرحمة".

وأبان أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث أسفل العقبة، وتولت إخراج المصابين لأقرب نقطة لفرقة الهلال الأحمر.

حادث انقلاب عقبة نصبة انقلاب مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد
سبق

توفي شخصان صباح اليوم، بعد وقوع حادث انقلاب لمركبتهما في عقبة نصبة. وبحسب معلومات "سبق" فإن المتوفين رجل وامرأة، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسباب الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبة بغامد الزناد.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين في الموقع، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما سائلاً الله لهما المغفرة والرحمة".

وأبان أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث أسفل العقبة، وتولت إخراج المصابين لأقرب نقطة لفرقة الهلال الأحمر.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:55 PM

انقلاب مركبة ينتج عنه وفاة رجل وامرأة بعقبة غامد الزناد

فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر باشرت الحادث

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
5
4,383

توفي شخصان صباح اليوم، بعد وقوع حادث انقلاب لمركبتهما في عقبة نصبة. وبحسب معلومات "سبق" فإن المتوفين رجل وامرأة، فيما تولت إدارة مرور منطقة الباحة التحقيق في أسباب الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني لـ"سبق" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 10:50 صباح اليوم السبت عن حادث انقلاب بعقبة نصبة بغامد الزناد.

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين في الموقع، وبعد الكشف عليهما اتضح وفاتهما سائلاً الله لهما المغفرة والرحمة".

وأبان أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث أسفل العقبة، وتولت إخراج المصابين لأقرب نقطة لفرقة الهلال الأحمر.

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