النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية

خلال زيارة تفقدية غدًا الأربعاء

يتفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غدًا الأربعاء، عددًا من المشاريع الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك خلال جولته التفقدية التي تتضمن تدشين أحد المراكز النموذجية في حي الفيصلية بمدينة الدمام كواحد من سبعة مراكز مطورة بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، أن جولة الوزير تتضمن زيارة مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، الذي تبلغ سعته التشغيلية (200 سرير)، ويبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير، وسيتم تدشينه من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الذي يتحقق بدعم من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الصحة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية؛ مما أسهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها سكان المنطقة الشرقية.

وبيّن الدكتور "الغامدي" أن زيارة الوزير تتضمن زيارة مراكز تقديم اللقاحات في المنطقة، والاطلاع على سير العمل فيها، والتي تتضمن التوسع في افتتاح المراكز المطورة، إضافة إلى زيارة لإدارات تجمع الشرقية الصحي والالتقاء بالمسؤولين، وبحث سبل تطوير العمل لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية
سبق

يتفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غدًا الأربعاء، عددًا من المشاريع الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك خلال جولته التفقدية التي تتضمن تدشين أحد المراكز النموذجية في حي الفيصلية بمدينة الدمام كواحد من سبعة مراكز مطورة بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، أن جولة الوزير تتضمن زيارة مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، الذي تبلغ سعته التشغيلية (200 سرير)، ويبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير، وسيتم تدشينه من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الذي يتحقق بدعم من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الصحة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية؛ مما أسهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها سكان المنطقة الشرقية.

وبيّن الدكتور "الغامدي" أن زيارة الوزير تتضمن زيارة مراكز تقديم اللقاحات في المنطقة، والاطلاع على سير العمل فيها، والتي تتضمن التوسع في افتتاح المراكز المطورة، إضافة إلى زيارة لإدارات تجمع الشرقية الصحي والالتقاء بالمسؤولين، وبحث سبل تطوير العمل لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:54 PM

وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية

خلال زيارة تفقدية غدًا الأربعاء

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
665

يتفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غدًا الأربعاء، عددًا من المشاريع الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك خلال جولته التفقدية التي تتضمن تدشين أحد المراكز النموذجية في حي الفيصلية بمدينة الدمام كواحد من سبعة مراكز مطورة بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، أن جولة الوزير تتضمن زيارة مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، الذي تبلغ سعته التشغيلية (200 سرير)، ويبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير، وسيتم تدشينه من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الذي يتحقق بدعم من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الصحة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية؛ مما أسهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها سكان المنطقة الشرقية.

وبيّن الدكتور "الغامدي" أن زيارة الوزير تتضمن زيارة مراكز تقديم اللقاحات في المنطقة، والاطلاع على سير العمل فيها، والتي تتضمن التوسع في افتتاح المراكز المطورة، إضافة إلى زيارة لإدارات تجمع الشرقية الصحي والالتقاء بالمسؤولين، وبحث سبل تطوير العمل لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,606
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,952

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة