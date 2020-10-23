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ضاعف جراح ضيفه.. "القادسية" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "ضمك"

في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حصد نادي القادسية أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي ضمك .

وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم بين الفريقين بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ليزيد جراح نادي ضمك .

كان القادسية البادئ بالتسجيل عبر لاعبه رايس ويليامز في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل لضمك اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 70 ثم يضيف دانيلو أسبيريا هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 78 .


بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 3 فيما يقبع ضمك في جدول ترتيب المسابقة بلا أي رصيد نقطي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضاعف جراح ضيفه.. "القادسية" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "ضمك"
سبق

حصد نادي القادسية أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي ضمك .

وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم بين الفريقين بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ليزيد جراح نادي ضمك .

كان القادسية البادئ بالتسجيل عبر لاعبه رايس ويليامز في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل لضمك اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 70 ثم يضيف دانيلو أسبيريا هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 78 .


بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 3 فيما يقبع ضمك في جدول ترتيب المسابقة بلا أي رصيد نقطي .

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
08:07 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
09:37 PM

ضاعف جراح ضيفه.. "القادسية" يحصد أول ثلاث نقاط عبر بوابة "ضمك"

في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
802

حصد نادي القادسية أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي ضمك .

وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم بين الفريقين بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ليزيد جراح نادي ضمك .

كان القادسية البادئ بالتسجيل عبر لاعبه رايس ويليامز في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل لضمك اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 70 ثم يضيف دانيلو أسبيريا هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 78 .


بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 3 فيما يقبع ضمك في جدول ترتيب المسابقة بلا أي رصيد نقطي .

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