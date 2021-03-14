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جراحة ناجحة تنقذ مصابًا من شلل رباعي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

كان يعاني ضعفًا شديدًا بحركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألمًا في الرقبة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مصاب خمسيني من شلل رباعي مؤكد، إثر تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب قد حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وقد كان يعاني ضعفًا شديدًا في حركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألمًا شديدًا في الرقبة، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور وخلع ما بين الفقرة الأولى والثانية العنقية من العمود الفقري.

وبيّنت صحة بيشة أن الفريق الطبي المختص قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بمسامير وقضبان طبية ما بين الجمجمة والفقرة الثالثة العنقية.

خرج المريض من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، ولا يزال الفريق المختص يتابع حالته من خلال مراجعته للعيادات الخارجية.

بيشة صحة بيشة مستشفى الملك عبدالله وزارة الصحة محافظة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة تنقذ مصابًا من شلل رباعي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مصاب خمسيني من شلل رباعي مؤكد، إثر تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب قد حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وقد كان يعاني ضعفًا شديدًا في حركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألمًا شديدًا في الرقبة، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور وخلع ما بين الفقرة الأولى والثانية العنقية من العمود الفقري.

وبيّنت صحة بيشة أن الفريق الطبي المختص قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بمسامير وقضبان طبية ما بين الجمجمة والفقرة الثالثة العنقية.

خرج المريض من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، ولا يزال الفريق المختص يتابع حالته من خلال مراجعته للعيادات الخارجية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
01:26 AM

جراحة ناجحة تنقذ مصابًا من شلل رباعي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

كان يعاني ضعفًا شديدًا بحركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألمًا في الرقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من إنقاذ مصاب خمسيني من شلل رباعي مؤكد، إثر تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت صحة بيشة، أن المصاب قد حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وقد كان يعاني ضعفًا شديدًا في حركة الطرف العلوي الأيمن والسفلي وألمًا شديدًا في الرقبة، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرضه لكسور وخلع ما بين الفقرة الأولى والثانية العنقية من العمود الفقري.

وبيّنت صحة بيشة أن الفريق الطبي المختص قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات وإرجاعها لوضعها الطبيعي وتثبيتها بمسامير وقضبان طبية ما بين الجمجمة والفقرة الثالثة العنقية.

خرج المريض من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، ولا يزال الفريق المختص يتابع حالته من خلال مراجعته للعيادات الخارجية.

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