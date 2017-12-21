متحدث "الأرصاد": أول موجة باردة وصلت.. والصفر سُجل هنا

"القحطاني": انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على المناطق كافة

أكّد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن هناك انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة في الأجزاء الشمالية، ما يعطي مؤشراً إلى وصول أول موجة باردة في فصل الشتاء.

وأضاف القحطاني، أن طريف سجلت درجة صفر مئوية فيما سجلت القريات وحفر الباطن ما بين درجة إلى درجتين مئويتين.

ولفت في مداخلة ببرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية ووسط المملكة، في حين هناك فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، خاصة عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على جازان وعسير والباحة.

ودعا القحطاني، إلى الالتزام بإرشادات الجهات المختصة، خاصة إرشادات أمن الطرق مع وجود فرصة للرياح المحمّلة بالأتربة.