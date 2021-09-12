"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية النمسا
استعرضا فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات وسبل تنميتها
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج.
وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.
"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية النمسا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-12
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج.
وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:19 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:34 PM
"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية النمسا
استعرضا فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات وسبل تنميتها
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج.
وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.