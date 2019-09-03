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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في مهرّب مخدرات سعودي

قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين

شهدت تبوك، اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في مهرّب مخدرات سعودي، كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني، اليوم الثلاثاء 4/ 1/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حِرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في مهرّب مخدرات سعودي
سبق

شهدت تبوك، اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في مهرّب مخدرات سعودي، كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني، اليوم الثلاثاء 4/ 1/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حِرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:09 PM

تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في مهرّب مخدرات سعودي

قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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شهدت تبوك، اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في مهرّب مخدرات سعودي، كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على المدعو/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عطا لله بن سلامة بن قبلان العمراني، اليوم الثلاثاء 4/ 1/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للعموم حِرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

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