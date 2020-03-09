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"التجارة": وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف

قالت: الفرق الميدانية تواصل مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم، جولات رقابية ميدانية للتحقّق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة -مؤقتاً- تطبيقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكّدت "التجارة" وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف، ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين، وحذّرت من أي عمليات استغلال.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على عدم تداول الشائعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات، إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف
سبق

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم، جولات رقابية ميدانية للتحقّق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة -مؤقتاً- تطبيقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكّدت "التجارة" وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف، ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين، وحذّرت من أي عمليات استغلال.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على عدم تداول الشائعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات، إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:12 AM

"التجارة": وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف

قالت: الفرق الميدانية تواصل مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، اليوم، جولات رقابية ميدانية للتحقّق من وفرة المنتجات والسلع التموينية في محافظة القطيف بعد قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة -مؤقتاً- تطبيقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكّدت "التجارة" وجود وفرة كاملة من السلع والمنتجات والمخزون في القطيف، ومراقبة سلاسل الإمداد في جميع مناطق المملكة، كما تواصل الفرق الميدانية للوزارة مهامها في الرقابة على المنشآت التجارية وضبط حالات الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين وحماية المستهلكين، وحذّرت من أي عمليات استغلال.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على عدم تداول الشائعات وزيادة المخاوف وتفهم الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، داعية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات، إلى الإبلاغ عنها عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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