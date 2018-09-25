أكد المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا والرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن"، أننا نعيش هذه الأيام مناسبة غالية على كل سعودي، تتمثل في ذكرى التوحيد وبطولات التأسيس وهي ذكرى اليوم الوطني ٩١، وفيه نسترجع أمجاد الماضي العريق ونحتفي بالواقع الذي يشهد كل هذه التنمية والتطور والحياة الكريمة. وتفصيلاً، قال "الجربا": "نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للسعودية العظمى، وبهذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – نصرهما الله – وإلى الشعب السعودي كافة، سائلاً المولى أن يديم علينا نعمة هذا الوطن المعطاء". وأضاف "نحتفل اليوم في زمن رؤيتنا المباركة، وفي الوقت الذي ننافس فيه العالم على المراكز الأولى في العلم والتقنية والتكنولوجيا. وما زلنا نملك من الأحلام والقدرات والطموحات بإذن الله ما يجعلنا نصل فعلاً إلى عنان السماء، واحدٌ وتسعون عاماً وهذه الراية الخضراء تحلق عالياً مثل همة وطنها وقيادتها وشعبها، واحدٌ وتسعون عاماً ونحن نعتز بتاريخنا ونطور حاضرنا ونعمل من أجل مستقبلنا، كل عام ونحن نسير من مجد إلى مجد تحت ظل قيادتنا الحكيمة". وختم المهندس فرحان الجربا حديثه سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه الوفيّ من كل شر.

"فرحان الجربا": نتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً للسعودية العظمى في ظل قيادتنا الحكيمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-24 أكد المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا والرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن"، أننا نعيش هذه الأيام مناسبة غالية على كل سعودي، تتمثل في ذكرى التوحيد وبطولات التأسيس وهي ذكرى اليوم الوطني ٩١، وفيه نسترجع أمجاد الماضي العريق ونحتفي بالواقع الذي يشهد كل هذه التنمية والتطور والحياة الكريمة.



وتفصيلاً، قال "الجربا": "نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للسعودية العظمى، وبهذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – نصرهما الله – وإلى الشعب السعودي كافة، سائلاً المولى أن يديم علينا نعمة هذا الوطن المعطاء".



وأضاف "نحتفل اليوم في زمن رؤيتنا المباركة، وفي الوقت الذي ننافس فيه العالم على المراكز الأولى في العلم والتقنية والتكنولوجيا. وما زلنا نملك من الأحلام والقدرات والطموحات بإذن الله ما يجعلنا نصل فعلاً إلى عنان السماء، واحدٌ وتسعون عاماً وهذه الراية الخضراء تحلق عالياً مثل همة وطنها وقيادتها وشعبها، واحدٌ وتسعون عاماً ونحن نعتز بتاريخنا ونطور حاضرنا ونعمل من أجل مستقبلنا، كل عام ونحن نسير من مجد إلى مجد تحت ظل قيادتنا الحكيمة".



وختم المهندس فرحان الجربا حديثه سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه الوفيّ من كل شر.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 11:28 PM

"فرحان الجربا": نتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً للسعودية العظمى في ظل قيادتنا الحكيمة قال إننا في اليوم الوطني نسترجع أمجاد الماضي ونحتفي بواقع من التنمية والتطور





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أكد المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا والرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن"، أننا نعيش هذه الأيام مناسبة غالية على كل سعودي، تتمثل في ذكرى التوحيد وبطولات التأسيس وهي ذكرى اليوم الوطني ٩١، وفيه نسترجع أمجاد الماضي العريق ونحتفي بالواقع الذي يشهد كل هذه التنمية والتطور والحياة الكريمة.



وتفصيلاً، قال "الجربا": "نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً للسعودية العظمى، وبهذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – نصرهما الله – وإلى الشعب السعودي كافة، سائلاً المولى أن يديم علينا نعمة هذا الوطن المعطاء".



وأضاف "نحتفل اليوم في زمن رؤيتنا المباركة، وفي الوقت الذي ننافس فيه العالم على المراكز الأولى في العلم والتقنية والتكنولوجيا. وما زلنا نملك من الأحلام والقدرات والطموحات بإذن الله ما يجعلنا نصل فعلاً إلى عنان السماء، واحدٌ وتسعون عاماً وهذه الراية الخضراء تحلق عالياً مثل همة وطنها وقيادتها وشعبها، واحدٌ وتسعون عاماً ونحن نعتز بتاريخنا ونطور حاضرنا ونعمل من أجل مستقبلنا، كل عام ونحن نسير من مجد إلى مجد تحت ظل قيادتنا الحكيمة".



وختم المهندس فرحان الجربا حديثه سائلاً الله جل وعلا أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه الوفيّ من كل شر.