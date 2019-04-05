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وفاءً للمهرجان.. مغردون يطلقون وسم "الساحل_الشرقي_يمثلنا"

في ختام فعاليات أبرزت التراث البحري والفنون الشعبية القديمة

تفاعَلَ مغردون مع ختام "مهرجان الساحل الشرقي 17" الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في 20 مارس الماضي في الواجهة البحرية بالدمام، من خلال إطلاق وسم "وفاء" لمهرجان التراث البحري مهرجان الساحل الشرقي؛ وذلك بهدف التعبير عن ولائهم لما حمله المهرجان من قيم تراثية وتاريخ وحضارة.

ودشن مغردون وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا"؛ لإبراز تعرفهم على التراث البحري لأهالي الخليج عامة وأهالي المنطقة الشرقية خاصة، والفنون الشعبية القديمة من أهازيج شعبية أو فنون أهالي الشرقية التي كان يستخدمها نواخذة البحر، والتفاعل مع العروض المسرحية والمسابقات البحرية والمراكب الشراعية، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تحكي تفاصيل حياة أهالي الساحل القديمة.

وتصدّر وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا" قائمة الأعلى تفاعلًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المركز الأول، اليوم الجمعة، في ختام فعاليات المهرجان مساء اليوم.

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وفاءً للمهرجان.. مغردون يطلقون وسم "الساحل_الشرقي_يمثلنا"
سبق

تفاعَلَ مغردون مع ختام "مهرجان الساحل الشرقي 17" الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في 20 مارس الماضي في الواجهة البحرية بالدمام، من خلال إطلاق وسم "وفاء" لمهرجان التراث البحري مهرجان الساحل الشرقي؛ وذلك بهدف التعبير عن ولائهم لما حمله المهرجان من قيم تراثية وتاريخ وحضارة.

ودشن مغردون وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا"؛ لإبراز تعرفهم على التراث البحري لأهالي الخليج عامة وأهالي المنطقة الشرقية خاصة، والفنون الشعبية القديمة من أهازيج شعبية أو فنون أهالي الشرقية التي كان يستخدمها نواخذة البحر، والتفاعل مع العروض المسرحية والمسابقات البحرية والمراكب الشراعية، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تحكي تفاصيل حياة أهالي الساحل القديمة.

وتصدّر وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا" قائمة الأعلى تفاعلًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المركز الأول، اليوم الجمعة، في ختام فعاليات المهرجان مساء اليوم.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
06:23 PM

وفاءً للمهرجان.. مغردون يطلقون وسم "الساحل_الشرقي_يمثلنا"

في ختام فعاليات أبرزت التراث البحري والفنون الشعبية القديمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعَلَ مغردون مع ختام "مهرجان الساحل الشرقي 17" الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في 20 مارس الماضي في الواجهة البحرية بالدمام، من خلال إطلاق وسم "وفاء" لمهرجان التراث البحري مهرجان الساحل الشرقي؛ وذلك بهدف التعبير عن ولائهم لما حمله المهرجان من قيم تراثية وتاريخ وحضارة.

ودشن مغردون وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا"؛ لإبراز تعرفهم على التراث البحري لأهالي الخليج عامة وأهالي المنطقة الشرقية خاصة، والفنون الشعبية القديمة من أهازيج شعبية أو فنون أهالي الشرقية التي كان يستخدمها نواخذة البحر، والتفاعل مع العروض المسرحية والمسابقات البحرية والمراكب الشراعية، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تحكي تفاصيل حياة أهالي الساحل القديمة.

وتصدّر وسم "#الساحل_الشرقي_يمثلنا" قائمة الأعلى تفاعلًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر المركز الأول، اليوم الجمعة، في ختام فعاليات المهرجان مساء اليوم.

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