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الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس

انتزعت الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" المراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، التي أُقيمت أمس على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لشوط شاهين فرخ للمحترفين السعوديين:

الأول: فيروز لصاحبه أمين بن عبدالله الملاح، وقطع 400 متر في ١٨ ثانية و١٢٨ جزءًا من الثانية.

المركز الثاني: مداوي لصاحبه عمر بن رفاعي المطيري قاطعًا مسافة السباق في ١٨ ثانية و ٧٠٢ جزء من الثانية.

وحل في المركز الثالث شلوي لصاحبه حميد بن محمد البرغش المنصوري، وذلك بـ١٨ ثانية و٧٨٤ جزءًا من الثانية.

أما الشوط الثاني فكان لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز بالمركز الأول بريدة لصاحبه أمين الملاح، بزمن ١٧ ثانية و ٦٩٨ جزءًا من الثانية. وجاء هوس ثانيًا لصاحبه ناصر بن جابر المري، بزمن ١٨ ثانية و٧٣ جزءًا من الثانية. فيما حل في المركز الثالث جالود لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري، بزمن ١٨ ثانية و٢١٧ جزءًا من الثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ للمُلاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه عوايد لصاحبه طلال نايف العتيبي، بزمن ١٧ ثانية و٦٥٩ جزءًا من الثانية، والثاني مشاكل لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، بزمن ١٧ ثانية و٩٤٠ جزءًا من الثانية، والمركز الثالث عدلة لصاحبها هياف بن ناصر السبيعي، بزمن ١٨ ثانية و٤٤٠ جزءًا من الثانية.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، وتتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مهرجان الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس
سبق

انتزعت الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" المراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، التي أُقيمت أمس على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لشوط شاهين فرخ للمحترفين السعوديين:

الأول: فيروز لصاحبه أمين بن عبدالله الملاح، وقطع 400 متر في ١٨ ثانية و١٢٨ جزءًا من الثانية.

المركز الثاني: مداوي لصاحبه عمر بن رفاعي المطيري قاطعًا مسافة السباق في ١٨ ثانية و ٧٠٢ جزء من الثانية.

وحل في المركز الثالث شلوي لصاحبه حميد بن محمد البرغش المنصوري، وذلك بـ١٨ ثانية و٧٨٤ جزءًا من الثانية.

أما الشوط الثاني فكان لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز بالمركز الأول بريدة لصاحبه أمين الملاح، بزمن ١٧ ثانية و ٦٩٨ جزءًا من الثانية. وجاء هوس ثانيًا لصاحبه ناصر بن جابر المري، بزمن ١٨ ثانية و٧٣ جزءًا من الثانية. فيما حل في المركز الثالث جالود لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري، بزمن ١٨ ثانية و٢١٧ جزءًا من الثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ للمُلاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه عوايد لصاحبه طلال نايف العتيبي، بزمن ١٧ ثانية و٦٥٩ جزءًا من الثانية، والثاني مشاكل لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، بزمن ١٧ ثانية و٩٤٠ جزءًا من الثانية، والمركز الثالث عدلة لصاحبها هياف بن ناصر السبيعي، بزمن ١٨ ثانية و٤٤٠ جزءًا من الثانية.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، وتتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
01:38 AM

الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" تنتزع المراكز الأولى بمسابقة الملواح في مهرجان المؤسس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتزعت الصقور "فيروز" و"بريدة" و"عوايد" المراكز الأولى في مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، التي أُقيمت أمس على أرض المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لشوط شاهين فرخ للمحترفين السعوديين:

الأول: فيروز لصاحبه أمين بن عبدالله الملاح، وقطع 400 متر في ١٨ ثانية و١٢٨ جزءًا من الثانية.

المركز الثاني: مداوي لصاحبه عمر بن رفاعي المطيري قاطعًا مسافة السباق في ١٨ ثانية و ٧٠٢ جزء من الثانية.

وحل في المركز الثالث شلوي لصاحبه حميد بن محمد البرغش المنصوري، وذلك بـ١٨ ثانية و٧٨٤ جزءًا من الثانية.

أما الشوط الثاني فكان لفئة شاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز بالمركز الأول بريدة لصاحبه أمين الملاح، بزمن ١٧ ثانية و ٦٩٨ جزءًا من الثانية. وجاء هوس ثانيًا لصاحبه ناصر بن جابر المري، بزمن ١٨ ثانية و٧٣ جزءًا من الثانية. فيما حل في المركز الثالث جالود لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري، بزمن ١٨ ثانية و٢١٧ جزءًا من الثانية.

فيما كان الشوط الثالث لفئة شاهين فرخ للمُلاك السعوديين، وفاز بالمركز الأول فيه عوايد لصاحبه طلال نايف العتيبي، بزمن ١٧ ثانية و٦٥٩ جزءًا من الثانية، والثاني مشاكل لصاحبه هاني عبدالهادي المطيري، بزمن ١٧ ثانية و٩٤٠ جزءًا من الثانية، والمركز الثالث عدلة لصاحبها هياف بن ناصر السبيعي، بزمن ١٨ ثانية و٤٤٠ جزءًا من الثانية.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط، وتتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط للأشواط النهائية للمسابقة (كؤوس الملك عبدالعزيز)، فيما يحصل أول عشرة مراكز في كل شوط على جوائز نقدية.

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