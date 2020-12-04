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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

استفاد منها 190 أسرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، 190 حقيبة شتوية للأسر النازحة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، تشتمل على 190 حقيبة شتوية، تشتمل على 380 جاكت كبير، و380 جاكت صغير، و380 كنزة كبيرة، و380 كنزة صغيرة، و380 بطانية كبير، و380 بطانية صغير، استفاد منها 190 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، 190 حقيبة شتوية للأسر النازحة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، تشتمل على 190 حقيبة شتوية، تشتمل على 380 جاكت كبير، و380 جاكت صغير، و380 كنزة كبيرة، و380 كنزة صغيرة، و380 بطانية كبير، و380 بطانية صغير، استفاد منها 190 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:22 PM

بالصور.. مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية في مخيمات النازحين في رغوان بمأرب

استفاد منها 190 أسرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، 190 حقيبة شتوية للأسر النازحة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، تشتمل على 190 حقيبة شتوية، تشتمل على 380 جاكت كبير، و380 جاكت صغير، و380 كنزة كبيرة، و380 كنزة صغيرة، و380 بطانية كبير، و380 بطانية صغير، استفاد منها 190 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .

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