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"جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير"

انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.

وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

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"جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير"
سبق

انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.

وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
01:30 AM

"جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.

وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

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