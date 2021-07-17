انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.
وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.
"جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير"
انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.
وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.
انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.
"جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير"
انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم.
وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.