النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مروري يصرع ويصيب 5 أشخاص بطريق الطائف- الباحة

إجراء الإسعافات الأولية لحالتين بمستشفى القريع بني مالك بعد استنفاره

أودى حادث مروري بحياة ثلاثة أشخاص، وخلفَ إصابتين، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام في محافظة ميسان مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ.

وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى إصابتين نتيجة الحادث؛ وقال: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل الحالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية لهما وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث مروري يصرع ويصيب 5 أشخاص بطريق الطائف- الباحة
سبق

أودى حادث مروري بحياة ثلاثة أشخاص، وخلفَ إصابتين، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام في محافظة ميسان مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ.

وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى إصابتين نتيجة الحادث؛ وقال: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل الحالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية لهما وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:34 PM

حادث مروري يصرع ويصيب 5 أشخاص بطريق الطائف- الباحة

إجراء الإسعافات الأولية لحالتين بمستشفى القريع بني مالك بعد استنفاره

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
6,436

أودى حادث مروري بحياة ثلاثة أشخاص، وخلفَ إصابتين، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام في محافظة ميسان مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ.

وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى إصابتين نتيجة الحادث؛ وقال: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل الحالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية لهما وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة