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متى أفضل وقت لشرب القهوة والحفاظ على مفعولها في رمضان؟

اشربها باتزان ولا تتناولها على معدة فارغة

قد يكون أصعب ما في الصيام لبعض الأشخاص التوقف عن شرب أكواب القهوة التي اعتادوا عليها خلال اليوم وأثناء العمل.

ويقول موقع "CNN" بالعربية، يمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعويضًا عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها.

وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل.

اشرب القهوة باتزان

ورغم أن القهوة تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمرًا صعبًا جداً. ولذا، حاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.

أفضل وقت

اعتادت المجتمعات العربية شرب القهوة في الوقت بين صلاة التراويح ووقت السحور، خاصة في جلسات السمر.

ويقول "CNN" بالعربية، أن الكافيين يساعد في التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

وتذكر ألّا تتناولها على معدة فارغة وتستبدلها بوجبة الإفطار، إذ إنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة، ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح.

القهوة رمضان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى أفضل وقت لشرب القهوة والحفاظ على مفعولها في رمضان؟
سبق

قد يكون أصعب ما في الصيام لبعض الأشخاص التوقف عن شرب أكواب القهوة التي اعتادوا عليها خلال اليوم وأثناء العمل.

ويقول موقع "CNN" بالعربية، يمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعويضًا عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها.

وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل.

اشرب القهوة باتزان

ورغم أن القهوة تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمرًا صعبًا جداً. ولذا، حاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.

أفضل وقت

اعتادت المجتمعات العربية شرب القهوة في الوقت بين صلاة التراويح ووقت السحور، خاصة في جلسات السمر.

ويقول "CNN" بالعربية، أن الكافيين يساعد في التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

وتذكر ألّا تتناولها على معدة فارغة وتستبدلها بوجبة الإفطار، إذ إنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة، ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:52 PM

متى أفضل وقت لشرب القهوة والحفاظ على مفعولها في رمضان؟

اشربها باتزان ولا تتناولها على معدة فارغة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,844

قد يكون أصعب ما في الصيام لبعض الأشخاص التوقف عن شرب أكواب القهوة التي اعتادوا عليها خلال اليوم وأثناء العمل.

ويقول موقع "CNN" بالعربية، يمكن للصائمين اعتماد شرب القهوة في أوقات معينة خلال شهر رمضان، تعويضًا عمّا يمكن فقدانه خلال يوم الصيام، إلّا أنه يجب أيضاً عدم الإكثار منها، واغتنام فرصة الصوم للتقليل منها.

وتساعد القهوة في تحفيز النشاط وعلى التركيز بشكل أفضل أثناء العمل.

اشرب القهوة باتزان

ورغم أن القهوة تساعد في زيادة التركيز وتحفز نشاطنا العقلي والجسدي، إلّا أن الإكثار منها يتسبب أيضاً في ردة فعل عكسية تتمثل في فرط نشاط يجعل التركيز على أعمالنا وإنجازها أمرًا صعبًا جداً. ولذا، حاول تجنب الإكثار من القهوة خلال رمضان، بحيث ألّا تشرب أكثر من كوب واحد كبير منها، أو كوبين صغيرين.

أفضل وقت

اعتادت المجتمعات العربية شرب القهوة في الوقت بين صلاة التراويح ووقت السحور، خاصة في جلسات السمر.

ويقول "CNN" بالعربية، أن الكافيين يساعد في التركيز، وبالتالي رفع إنتاجيتنا أثناء العمل، يعد أفضل وقت لشرب القهوة في رمضان عند وقت السحور، إذ بهذا يبقى مفعولها في وقت الصباح الأقرب إلى وقت العمل.

وتذكر ألّا تتناولها على معدة فارغة وتستبدلها بوجبة الإفطار، إذ إنها تحفز إنتاج الحمض في المعدة، ما قد يتسبب بآلام أو شعور بعدم الارتياح.

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