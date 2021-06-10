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"الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر".. كلمة إبداعية لـ"الفيصل" تلقى رواجاً

مقتضبة خلال تدشين معرض مشروعات مكة الرقمي بحضور أمراء ووزراء

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الشكر لمن حضر، والعذر لمن اعتذر، والتهنئة لمن أبدع وابتكر. والسلام عليكم ورحمة الله".. بهذه الكلمات المقتضبة دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرض مشاريع المنطقة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة مساء أمس الأربعاء.

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التي اختصرت كل شيء وتميزت بلغة الإبداع والفكر.

وقد حضر حفل التدشين نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الأمراء، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي.

وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاريع الجهات الحكومية البالغ عددها 100 مشروع، واستمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر".. كلمة إبداعية لـ"الفيصل" تلقى رواجاً
سبق

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الشكر لمن حضر، والعذر لمن اعتذر، والتهنئة لمن أبدع وابتكر. والسلام عليكم ورحمة الله".. بهذه الكلمات المقتضبة دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرض مشاريع المنطقة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة مساء أمس الأربعاء.

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التي اختصرت كل شيء وتميزت بلغة الإبداع والفكر.

وقد حضر حفل التدشين نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الأمراء، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي.

وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاريع الجهات الحكومية البالغ عددها 100 مشروع، واستمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاماً.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
01:26 PM

"الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر".. كلمة إبداعية لـ"الفيصل" تلقى رواجاً

مقتضبة خلال تدشين معرض مشروعات مكة الرقمي بحضور أمراء ووزراء

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,480

"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الشكر لمن حضر، والعذر لمن اعتذر، والتهنئة لمن أبدع وابتكر. والسلام عليكم ورحمة الله".. بهذه الكلمات المقتضبة دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، معرض مشاريع المنطقة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبة جدة مساء أمس الأربعاء.

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التي اختصرت كل شيء وتميزت بلغة الإبداع والفكر.

وقد حضر حفل التدشين نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من الأمراء، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الصحة الدكتور توفيق البيعة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي.

وتجول الأمير خالد الفيصل داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاريع الجهات الحكومية البالغ عددها 100 مشروع، واستمع لنبذة عن دور الجهات في تنمية المكان على مدى 14 عاماً.

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