نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها

طيّارو "الخطوط" تمكنوا من الهبوط بأمان على المَدْرَج

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.