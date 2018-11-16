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نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها

طيّارو "الخطوط" تمكنوا من الهبوط بأمان على المَدْرَج

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها
سبق

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
01:41 PM

نجاة طائرة سعودية في إسلام أباد .. بعد انفجار إطارها

طيّارو "الخطوط" تمكنوا من الهبوط بأمان على المَدْرَج

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خالد علي - الرياض
6
12,028

نجت طائرة سعودية، مساء الخميس، من حادثٍ بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء هبوطها في مطار العاصمة الباكستانية إسلام أباد في رحلة قادمة جدة.

وقالت تقارير باكستانية إن جميع الركاب وطاقم الطائرة بخير، ولم يُصَبْ أيٌّ منهم بأذى، مشيرة إلى أن طيّاري الخطوط السعودية أظهروا مهارةً وقدرةً عاليتين على إدارة الخلل وتمكنوا من الهبوط بأمانٍ على المَدْرَج.

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