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أمانة الشرقية تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

بهدف التأكد من تطبيق التدابير والتقيد بالأنظمة الوقائية

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

وقامت الفرق التفتيشية بالأمانة بزيارة 662 محلاً تجارياً وغذائياً في محافظة القطيف، أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقام أكثر من 356 متطوعاً ومتطوعة ضمن حملة "رمضان آمن"، بتوعية الزوّار في الحدائق والواجهات البحرية، والمحال التجارية والغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائي، والمؤسسات السياحية والخدمية، وحثّ مرتاديها على الاستمرار في المحافظة على التباعد الجسدي؛ للمحافظة على صحة المجتمع وسلامته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على الجميع.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

وقامت الفرق التفتيشية بالأمانة بزيارة 662 محلاً تجارياً وغذائياً في محافظة القطيف، أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقام أكثر من 356 متطوعاً ومتطوعة ضمن حملة "رمضان آمن"، بتوعية الزوّار في الحدائق والواجهات البحرية، والمحال التجارية والغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائي، والمؤسسات السياحية والخدمية، وحثّ مرتاديها على الاستمرار في المحافظة على التباعد الجسدي؛ للمحافظة على صحة المجتمع وسلامته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على الجميع.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:47 PM

أمانة الشرقية تغلق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

بهدف التأكد من تطبيق التدابير والتقيد بالأنظمة الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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كثّفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أمس، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

وقامت الفرق التفتيشية بالأمانة بزيارة 662 محلاً تجارياً وغذائياً في محافظة القطيف، أسفرت عن إغلاق 23 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقام أكثر من 356 متطوعاً ومتطوعة ضمن حملة "رمضان آمن"، بتوعية الزوّار في الحدائق والواجهات البحرية، والمحال التجارية والغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائي، والمؤسسات السياحية والخدمية، وحثّ مرتاديها على الاستمرار في المحافظة على التباعد الجسدي؛ للمحافظة على صحة المجتمع وسلامته، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، واتخاذ كل التدابير الوقائية للحفاظ على الجميع.

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