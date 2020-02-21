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شاهد.. انطلاق مهرجان "معية الخبراء 4" الخميس المقبل في البلدة التراثية بالقصيم

بتنظيم البلدية وبرعاية إستراتيجية من "لجنة الأهالي"

تطلق بلدية الخبراء، الخميس المقبل، مهرجان "معية الخبراء 4" في البلدة التراثية بمنطقة القصيم، والتي تعد واجهة سياحية للمنطقة.

ويأتي المهرجان بإشراف مركز الخبراء، ولجنة التنمية السياحية، وبرعاية رسمية وإستراتيجية من لجنة الأهالي، وكذلك رعاية من المجلس البلدي كراعٍ مشارك.

وستنطلق فعاليات مهرجان "معية الخبراء4" يوم الخميس المقبل الموافق 3-7-1441 هـ ويستمر لمدة عشرة أيام، بفعاليات متنوعة تستهدف الأسرة والطفل.

وأوضح رئيس مركز الخبراء، عبدالعزيز الحديثي، أن مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة يأتي امتداداً للمهرجان الذي أقيم لسنوات في البلدة التراثية، لإحياء الموروث الشعبي "المعيّة" الذي اشتهرت به الخبراء.

وأشاد "الحديثي" بجهود البلدية ولجنة الأهالي والمجلس البلدي واللجان العاملة، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان.

من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبراء نايف أبوسرداح، أن البلدية بتنظيمها للمهرجان وفّرت التجهيزات اللازمة للاستعداد لهذه المناسبة، وتوفير مواقع للأسر المنتجة وفعاليات الأطفال وللضيافة وأقسام الحرفيين والفنون التشكيلية، وجلسات للشباب بالمهرجان، مؤكداً أن المهرجان سيكون مختلفاً بفعالياته، وسيكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيّمة، وسحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة في يوم المهرجان الذهبي.

بدوره أكد رئيس لجنة أهالي الخبراء عبدالله القميع، الراعي الإستراتيجي للمهرجان، أن رعاية اللجنة لهذا المهرجان يأتي من دورها في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج، مشيداً باستمرار المهرجان لسنوات وإحياء معية الخبراء من جديد والحفاظ عليها وتطوير استخدامها.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله السحيباني، إن "إقامة المهرجان للعام بنسخته الرابعة دليل على نجاحه، ونسعى جاهدين في التنوع بالفعليات التي تخدم شرائح المجتمع".

وقدّم "السحيباني" خالص شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والرعاة واللجان العاملة، مؤكداً بأن الجميع على موعد للاستمتاع مع مهرجان مختلف.

مهرجان معية الخبراء القصيم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. انطلاق مهرجان "معية الخبراء 4" الخميس المقبل في البلدة التراثية بالقصيم
سبق

تطلق بلدية الخبراء، الخميس المقبل، مهرجان "معية الخبراء 4" في البلدة التراثية بمنطقة القصيم، والتي تعد واجهة سياحية للمنطقة.

ويأتي المهرجان بإشراف مركز الخبراء، ولجنة التنمية السياحية، وبرعاية رسمية وإستراتيجية من لجنة الأهالي، وكذلك رعاية من المجلس البلدي كراعٍ مشارك.

وستنطلق فعاليات مهرجان "معية الخبراء4" يوم الخميس المقبل الموافق 3-7-1441 هـ ويستمر لمدة عشرة أيام، بفعاليات متنوعة تستهدف الأسرة والطفل.

وأوضح رئيس مركز الخبراء، عبدالعزيز الحديثي، أن مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة يأتي امتداداً للمهرجان الذي أقيم لسنوات في البلدة التراثية، لإحياء الموروث الشعبي "المعيّة" الذي اشتهرت به الخبراء.

وأشاد "الحديثي" بجهود البلدية ولجنة الأهالي والمجلس البلدي واللجان العاملة، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان.

من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبراء نايف أبوسرداح، أن البلدية بتنظيمها للمهرجان وفّرت التجهيزات اللازمة للاستعداد لهذه المناسبة، وتوفير مواقع للأسر المنتجة وفعاليات الأطفال وللضيافة وأقسام الحرفيين والفنون التشكيلية، وجلسات للشباب بالمهرجان، مؤكداً أن المهرجان سيكون مختلفاً بفعالياته، وسيكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيّمة، وسحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة في يوم المهرجان الذهبي.

بدوره أكد رئيس لجنة أهالي الخبراء عبدالله القميع، الراعي الإستراتيجي للمهرجان، أن رعاية اللجنة لهذا المهرجان يأتي من دورها في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج، مشيداً باستمرار المهرجان لسنوات وإحياء معية الخبراء من جديد والحفاظ عليها وتطوير استخدامها.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله السحيباني، إن "إقامة المهرجان للعام بنسخته الرابعة دليل على نجاحه، ونسعى جاهدين في التنوع بالفعليات التي تخدم شرائح المجتمع".

وقدّم "السحيباني" خالص شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والرعاة واللجان العاملة، مؤكداً بأن الجميع على موعد للاستمتاع مع مهرجان مختلف.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
09:59 PM

شاهد.. انطلاق مهرجان "معية الخبراء 4" الخميس المقبل في البلدة التراثية بالقصيم

بتنظيم البلدية وبرعاية إستراتيجية من "لجنة الأهالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطلق بلدية الخبراء، الخميس المقبل، مهرجان "معية الخبراء 4" في البلدة التراثية بمنطقة القصيم، والتي تعد واجهة سياحية للمنطقة.

ويأتي المهرجان بإشراف مركز الخبراء، ولجنة التنمية السياحية، وبرعاية رسمية وإستراتيجية من لجنة الأهالي، وكذلك رعاية من المجلس البلدي كراعٍ مشارك.

وستنطلق فعاليات مهرجان "معية الخبراء4" يوم الخميس المقبل الموافق 3-7-1441 هـ ويستمر لمدة عشرة أيام، بفعاليات متنوعة تستهدف الأسرة والطفل.

وأوضح رئيس مركز الخبراء، عبدالعزيز الحديثي، أن مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة يأتي امتداداً للمهرجان الذي أقيم لسنوات في البلدة التراثية، لإحياء الموروث الشعبي "المعيّة" الذي اشتهرت به الخبراء.

وأشاد "الحديثي" بجهود البلدية ولجنة الأهالي والمجلس البلدي واللجان العاملة، داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان.

من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبراء نايف أبوسرداح، أن البلدية بتنظيمها للمهرجان وفّرت التجهيزات اللازمة للاستعداد لهذه المناسبة، وتوفير مواقع للأسر المنتجة وفعاليات الأطفال وللضيافة وأقسام الحرفيين والفنون التشكيلية، وجلسات للشباب بالمهرجان، مؤكداً أن المهرجان سيكون مختلفاً بفعالياته، وسيكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيّمة، وسحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة في يوم المهرجان الذهبي.

بدوره أكد رئيس لجنة أهالي الخبراء عبدالله القميع، الراعي الإستراتيجي للمهرجان، أن رعاية اللجنة لهذا المهرجان يأتي من دورها في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج، مشيداً باستمرار المهرجان لسنوات وإحياء معية الخبراء من جديد والحفاظ عليها وتطوير استخدامها.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله السحيباني، إن "إقامة المهرجان للعام بنسخته الرابعة دليل على نجاحه، ونسعى جاهدين في التنوع بالفعليات التي تخدم شرائح المجتمع".

وقدّم "السحيباني" خالص شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والرعاة واللجان العاملة، مؤكداً بأن الجميع على موعد للاستمتاع مع مهرجان مختلف.

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