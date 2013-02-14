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مشهد يوثق إجرامية "الحوثيين".. ألغام في بلوكات خرسانية لاستهداف المدنيين

"الإرياني": الميليشيا ارتكبت جرائم حرب ‏راح ضحيتها أكثر من 7000 مدني

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الأحد، مشهداً يوثق عملية اكتشاف لغم حوثي نفذ بطريقة إجرامية وذلك لاستهداف المدنيين الآمنين.

وتفصيلاً، قال الارياني إن هذا المشهد يوثق مستوى إجرام ودموية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي قامت بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني "رجل، امرأة، كهل، طفل، إنسان، حيوان".

وقال الإرياني إن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، ‏وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبين الإرياني أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطراً مستداماً يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

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مشهد يوثق إجرامية "الحوثيين".. ألغام في بلوكات خرسانية لاستهداف المدنيين
سبق

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الأحد، مشهداً يوثق عملية اكتشاف لغم حوثي نفذ بطريقة إجرامية وذلك لاستهداف المدنيين الآمنين.

وتفصيلاً، قال الارياني إن هذا المشهد يوثق مستوى إجرام ودموية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي قامت بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني "رجل، امرأة، كهل، طفل، إنسان، حيوان".

وقال الإرياني إن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، ‏وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبين الإرياني أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطراً مستداماً يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:29 PM

مشهد يوثق إجرامية "الحوثيين".. ألغام في بلوكات خرسانية لاستهداف المدنيين

"الإرياني": الميليشيا ارتكبت جرائم حرب ‏راح ضحيتها أكثر من 7000 مدني

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فهد كاملي - جازان
3
3,253

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الأحد، مشهداً يوثق عملية اكتشاف لغم حوثي نفذ بطريقة إجرامية وذلك لاستهداف المدنيين الآمنين.

وتفصيلاً، قال الارياني إن هذا المشهد يوثق مستوى إجرام ودموية مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، التي قامت بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني "رجل، امرأة، كهل، طفل، إنسان، حيوان".

وقال الإرياني إن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، ‏وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبين الإرياني أن استخدام مليشيا الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطراً مستداماً يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

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