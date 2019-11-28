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"الزكاة والدخل" تنفي فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والطاقة

قالت إن الضريبة السابقة توسعت لتشمل المشروبات المحلاة

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ، وأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/6/2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وبينت، أن المشروبات المحّلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

الزكاة والدخل المشروبات المحلاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تنفي فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والطاقة
سبق

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ، وأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/6/2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وبينت، أن المشروبات المحّلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
06:18 PM

"الزكاة والدخل" تنفي فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والطاقة

قالت إن الضريبة السابقة توسعت لتشمل المشروبات المحلاة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
2,577

نفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكذلك التبغ، وأن الضريبة الحالية تشمل المشروبات المحلاة فقط.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية وعلى مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% من تاريخ 11/6/2017م، والآن توسعت لتشمل المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وبينت، أن المشروبات المحّلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

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