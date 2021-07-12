بالصور.. استعدادات أمانة الطائف لاستقبال عيد الأضحى "أعلام ولوحات ومتعة بصرية "

عروض ليزرية وتشغيل التكبيرات في المنتزهات والحدائق والمماشي الرياضية

كشفت أمانة محافظة الطائف عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وعشر ذي الحجة، وذلك بتزيين وإنارة الميادين وعدد من الشوارع والطرق الرئيسة، التي ستتضمن ولأول مرة العروض الليزرية، وتشغيل تكبيرات العيد وعشر ذي الحجة في الحدائق والمتنزهات والميادين ودوار المئوية بالطائف، ومحور النور، وممشى الخمسين، وغيرها من المواقع الحيوية، ورفع الجاهزية لاستقبال السكان والزائرين بتهيئة المرافق السياحية كالحدائق، والساحات العامة، ومسارات رياضة المشي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وشرعت الأمانة بمتابعة من الأمين الدكتور أحمد بن عزيز القثامي في تركيب أكثر من 1000 علم في جميع أنحاء المدينة، وتم تركيب أكثر من 700 لوحة على الجسور والأنفاق والشاشات الإلكترونية تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وذكرت "الأمانة " لـ"سبق" أن السكان والزائرين سيستمتعون بمشاهدة الإضاءات الليزرية في عدة مواقع من المحافظة، كما ستتزين أعمدة الإنارة بأشكال الزينة.

وفي سياقٍ آخر من الاستعدادات، أوضحت أمانة الطائف أن كافة الإدارات المعنية كثفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمةعليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.