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لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل الحكومة

أشار إلى أن تأجيل مشاورات تسمية الرئيس لن تغير موقفه

أعلن حزب التيار الوطني الحر، اليوم (السبت)، أنه لن يؤيد ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة، لمواجهة أزمة اقتصادية عميقة مما يعقد جهود الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وذكر الحزب الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه "لا يمكنه دعم شخصية سياسية مثل الحريري؛ لأن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى حكومة إصلاحية تتألف من متخصصين".


وأضاف الحزب في بيان أوردته "رويترز"، أن "المجلس السياسي للحزب قرر بالإجماع عدم ترشيح الحريري لقيادة الحكومة، وأن تأجيل مشاورات تسمية رئيس الحكومة لأسبوع لن يدفع بالحزب إلى إعادة النظر في موقفه".

وكان "الحريري"، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أعرب عن استعداده لقيادة حكومة لتنفيذ الإصلاحات، التي اقترحتها فرنسا كوسيلة لإطلاق المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها، لكنه لم يحصل على دعم الحزبين المسيحيين الرئيسيين - التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل الحكومة
سبق

أعلن حزب التيار الوطني الحر، اليوم (السبت)، أنه لن يؤيد ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة، لمواجهة أزمة اقتصادية عميقة مما يعقد جهود الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وذكر الحزب الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه "لا يمكنه دعم شخصية سياسية مثل الحريري؛ لأن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى حكومة إصلاحية تتألف من متخصصين".


وأضاف الحزب في بيان أوردته "رويترز"، أن "المجلس السياسي للحزب قرر بالإجماع عدم ترشيح الحريري لقيادة الحكومة، وأن تأجيل مشاورات تسمية رئيس الحكومة لأسبوع لن يدفع بالحزب إلى إعادة النظر في موقفه".

وكان "الحريري"، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أعرب عن استعداده لقيادة حكومة لتنفيذ الإصلاحات، التي اقترحتها فرنسا كوسيلة لإطلاق المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها، لكنه لم يحصل على دعم الحزبين المسيحيين الرئيسيين - التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:50 PM

لبنان.. حزب "عون" يرفض تأييد "الحريري" لتشكيل الحكومة

أشار إلى أن تأجيل مشاورات تسمية الرئيس لن تغير موقفه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن حزب التيار الوطني الحر، اليوم (السبت)، أنه لن يؤيد ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لقيادة حكومة، لمواجهة أزمة اقتصادية عميقة مما يعقد جهود الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وذكر الحزب الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه "لا يمكنه دعم شخصية سياسية مثل الحريري؛ لأن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى حكومة إصلاحية تتألف من متخصصين".


وأضاف الحزب في بيان أوردته "رويترز"، أن "المجلس السياسي للحزب قرر بالإجماع عدم ترشيح الحريري لقيادة الحكومة، وأن تأجيل مشاورات تسمية رئيس الحكومة لأسبوع لن يدفع بالحزب إلى إعادة النظر في موقفه".

وكان "الحريري"، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قد أعرب عن استعداده لقيادة حكومة لتنفيذ الإصلاحات، التي اقترحتها فرنسا كوسيلة لإطلاق المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها، لكنه لم يحصل على دعم الحزبين المسيحيين الرئيسيين - التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

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