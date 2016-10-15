جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركي على سوريا
تعقد غداً بدعوة من 5 دول أوروبية
نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مشاورات مغلقة غدًا، لبحث العدوان التركي على شمال سوريا.
وأوضحت المصادر أن المشاورات دعت إلى عقدها 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن؛ هي: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا.
وستكون هذه الجلسة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن منذ انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؛ إذ جرت المشاورات السابقة يوم 10 أكتوبر بدعوة من الدول ذاتها، لكنّ المشاركين فيها لم يتمكنوا من تنسيق بيان مشترك حول الهجوم التركي.
جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركي على سوريا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-15
نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مشاورات مغلقة غدًا، لبحث العدوان التركي على شمال سوريا.
وأوضحت المصادر أن المشاورات دعت إلى عقدها 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن؛ هي: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا.
وستكون هذه الجلسة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن منذ انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؛ إذ جرت المشاورات السابقة يوم 10 أكتوبر بدعوة من الدول ذاتها، لكنّ المشاركين فيها لم يتمكنوا من تنسيق بيان مشترك حول الهجوم التركي.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
08:42 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:32 PM
جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث العدوان التركي على سوريا
نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن مجلس الأمن الدولي سيعقد مشاورات مغلقة غدًا، لبحث العدوان التركي على شمال سوريا.
وأوضحت المصادر أن المشاورات دعت إلى عقدها 5 دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن؛ هي: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وبولندا.
وستكون هذه الجلسة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن منذ انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا؛ إذ جرت المشاورات السابقة يوم 10 أكتوبر بدعوة من الدول ذاتها، لكنّ المشاركين فيها لم يتمكنوا من تنسيق بيان مشترك حول الهجوم التركي.