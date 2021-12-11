أشاد مستشار رئيس إدارة الاتحاد السعودي للقولف المشرف على المنتخب الأول، الأمير خالد بن سعود الفيصل، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل الحكومة الرشيدة، ومن ذلك لعبة القولف. وقال "الفيصل" في تصريح خاص لـ"سبق": "لعبة القولف تسير إلى الأمام، وإن شاء الله قريبًا نشاهد أبطالاً سعوديين في هذه الرياضة من الجنسين؛ إذ إن الإقبال كبير الآن على اللعبة، خاصة بعد الدعم الكبير من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- لرياضة الوطن، ومنها رياضة القولف". وامتدح الأمير خالد بن سعود الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد القولف لدعم وانتشار اللعبة، في خطة مقبلة للوصول للمدارس؛ وهو ما يدعم اللاعبين (الهواة والمحترفين) من الجنسين.. موضحًا أن البطولات المقبلة ستفرز أبطالاً سعوديين.

المشرف على أخضر القولف خالد بن سعود الفيصل لـ"سبق": نحن على موعد مع أبطال سعوديين من الجنسين أحمد سرور سبق 2021-12-11 أشاد مستشار رئيس إدارة الاتحاد السعودي للقولف المشرف على المنتخب الأول، الأمير خالد بن سعود الفيصل، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل الحكومة الرشيدة، ومن ذلك لعبة القولف.



وقال "الفيصل" في تصريح خاص لـ"سبق": "لعبة القولف تسير إلى الأمام، وإن شاء الله قريبًا نشاهد أبطالاً سعوديين في هذه الرياضة من الجنسين؛ إذ إن الإقبال كبير الآن على اللعبة، خاصة بعد الدعم الكبير من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- لرياضة الوطن، ومنها رياضة القولف".



وامتدح الأمير خالد بن سعود الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد القولف لدعم وانتشار اللعبة، في خطة مقبلة للوصول للمدارس؛ وهو ما يدعم اللاعبين (الهواة والمحترفين) من الجنسين.. موضحًا أن البطولات المقبلة ستفرز أبطالاً سعوديين.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 01:11 AM

اخر تعديل 11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 03:58 AM

المشرف على أخضر القولف خالد بن سعود الفيصل لـ"سبق": نحن على موعد مع أبطال سعوديين من الجنسين أشاد بدعم الحكومة الرشيدة للرياضة والرياضيين





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أشاد مستشار رئيس إدارة الاتحاد السعودي للقولف المشرف على المنتخب الأول، الأمير خالد بن سعود الفيصل، بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قِبل الحكومة الرشيدة، ومن ذلك لعبة القولف.



وقال "الفيصل" في تصريح خاص لـ"سبق": "لعبة القولف تسير إلى الأمام، وإن شاء الله قريبًا نشاهد أبطالاً سعوديين في هذه الرياضة من الجنسين؛ إذ إن الإقبال كبير الآن على اللعبة، خاصة بعد الدعم الكبير من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- لرياضة الوطن، ومنها رياضة القولف".



وامتدح الأمير خالد بن سعود الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد القولف لدعم وانتشار اللعبة، في خطة مقبلة للوصول للمدارس؛ وهو ما يدعم اللاعبين (الهواة والمحترفين) من الجنسين.. موضحًا أن البطولات المقبلة ستفرز أبطالاً سعوديين.