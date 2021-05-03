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بتكلفة أكثر من 5 ملايين ريال.. محافظ صامطة يفتتح "جامع معاذ بن جبل"

شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجوامع ومساجد المحافظة

افتتح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، عصر يوم أمس الأحد، جامع معاذ بن جبل رضي الله عنه بمخطط أبو حجر الأعلى شرق المحافظة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، والذي أم المصلين لصلاة العصر.

بعد ذلك ألقى فضيلته كلمة رحب فيها بمحافظ صامطة ومقدمًا الشكر لسعادته على المتابعة وإشرافه الدائم لجوامع ومساجد المحافظة.

كما بيّن "المدخلي" فضل أعمال الخير ومن أعظمها بناء المساجد شاكرًا فاعل الخير الشيخ علي الحارثي على تقديمه هذه المَبَرَّة النافعة سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها صدقة جارية.

وقدم عضو جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ عبدالله بن محمد حسين النجمي كلمة قال فيها فقد أثنى الله سبحانه على من يعمر مساجده، مضيفًا أن فضل عمارة المساجد من علامات الإيمان وأن من أشغله الله بعمارتها وصيانتها فقد اختصه الله جل وعلا بهذا الفضل العظيم فليحمد الله على ذلك داعيًا الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد المباركة وولاة أمرها من كل سوء.

من جانب آخر، شدد محافظ صامطة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جوامع ومساجد المحافظة من خلال توفير إجراءات التعقيم والتباعد بين المصلين وإحضار السجاد الخاص.

يُذكر أن تكلفة الجامع بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال، ويتكون من دورين ويوجد به مغسلة أموات ومصلى نساء و14دورة مياه و34 مواضي وسكنًا للإمام والمؤذن، وبلغت مساحة الأرض كاملة 6600 متر مربع، وبلغت مساحة الجامع 1600متر مربع، وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

شهد الافتتاح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد عقيل كريري، وشيخ شمل الأشراف آل خيرات الشيخ محمد بن الحسن أبوطالب آل خيرات.

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بتكلفة أكثر من 5 ملايين ريال.. محافظ صامطة يفتتح "جامع معاذ بن جبل"
سبق

افتتح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، عصر يوم أمس الأحد، جامع معاذ بن جبل رضي الله عنه بمخطط أبو حجر الأعلى شرق المحافظة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، والذي أم المصلين لصلاة العصر.

بعد ذلك ألقى فضيلته كلمة رحب فيها بمحافظ صامطة ومقدمًا الشكر لسعادته على المتابعة وإشرافه الدائم لجوامع ومساجد المحافظة.

كما بيّن "المدخلي" فضل أعمال الخير ومن أعظمها بناء المساجد شاكرًا فاعل الخير الشيخ علي الحارثي على تقديمه هذه المَبَرَّة النافعة سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها صدقة جارية.

وقدم عضو جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ عبدالله بن محمد حسين النجمي كلمة قال فيها فقد أثنى الله سبحانه على من يعمر مساجده، مضيفًا أن فضل عمارة المساجد من علامات الإيمان وأن من أشغله الله بعمارتها وصيانتها فقد اختصه الله جل وعلا بهذا الفضل العظيم فليحمد الله على ذلك داعيًا الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد المباركة وولاة أمرها من كل سوء.

من جانب آخر، شدد محافظ صامطة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جوامع ومساجد المحافظة من خلال توفير إجراءات التعقيم والتباعد بين المصلين وإحضار السجاد الخاص.

يُذكر أن تكلفة الجامع بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال، ويتكون من دورين ويوجد به مغسلة أموات ومصلى نساء و14دورة مياه و34 مواضي وسكنًا للإمام والمؤذن، وبلغت مساحة الأرض كاملة 6600 متر مربع، وبلغت مساحة الجامع 1600متر مربع، وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

شهد الافتتاح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد عقيل كريري، وشيخ شمل الأشراف آل خيرات الشيخ محمد بن الحسن أبوطالب آل خيرات.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:27 AM

بتكلفة أكثر من 5 ملايين ريال.. محافظ صامطة يفتتح "جامع معاذ بن جبل"

شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بجوامع ومساجد المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، عصر يوم أمس الأحد، جامع معاذ بن جبل رضي الله عنه بمخطط أبو حجر الأعلى شرق المحافظة، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، والذي أم المصلين لصلاة العصر.

بعد ذلك ألقى فضيلته كلمة رحب فيها بمحافظ صامطة ومقدمًا الشكر لسعادته على المتابعة وإشرافه الدائم لجوامع ومساجد المحافظة.

كما بيّن "المدخلي" فضل أعمال الخير ومن أعظمها بناء المساجد شاكرًا فاعل الخير الشيخ علي الحارثي على تقديمه هذه المَبَرَّة النافعة سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها صدقة جارية.

وقدم عضو جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ عبدالله بن محمد حسين النجمي كلمة قال فيها فقد أثنى الله سبحانه على من يعمر مساجده، مضيفًا أن فضل عمارة المساجد من علامات الإيمان وأن من أشغله الله بعمارتها وصيانتها فقد اختصه الله جل وعلا بهذا الفضل العظيم فليحمد الله على ذلك داعيًا الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد المباركة وولاة أمرها من كل سوء.

من جانب آخر، شدد محافظ صامطة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جوامع ومساجد المحافظة من خلال توفير إجراءات التعقيم والتباعد بين المصلين وإحضار السجاد الخاص.

يُذكر أن تكلفة الجامع بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال، ويتكون من دورين ويوجد به مغسلة أموات ومصلى نساء و14دورة مياه و34 مواضي وسكنًا للإمام والمؤذن، وبلغت مساحة الأرض كاملة 6600 متر مربع، وبلغت مساحة الجامع 1600متر مربع، وبقية الأرض مخصصة لمواقف السيارات.

شهد الافتتاح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد عقيل كريري، وشيخ شمل الأشراف آل خيرات الشيخ محمد بن الحسن أبوطالب آل خيرات.

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