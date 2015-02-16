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"تويتر" تتيح للملايين من مستخدميها ميزة تحميهم من المتطفلين

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، عن إتاحتها ميزة جديدة لحماية ملايين المستخدمين.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها ستتيح وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لما يقرب من 50% من مستخدميها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزلندا.

وسيفتح Twitter وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لملايين المستخدمين الآخرين.

وبدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر الماضي، مع عدد قليل من الأشخاص، وأكد أنه سيوسع الإصدار التجريبي ليشمل بلدانًا أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية؛ لاكتساب المزيد من الأفكار والبحث عن طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

ويتمثل وضع الأمان في إعدادات تقوم تلقائيًّا بحظر الحسابات التي يعتقد تويتر أنها ربما تستخدم لغة ضارة، ولن تتمكن هذه الحسابات من التفاعل معك لمدة سبعة أيام.

ويعمل هذا الوضع على إتاحة فرصة للمستخدمين لمراجعة التغريدات والحسابات التي وجدها تويتر مشكوكًا فيها، وإلغاء حظر هذا الحساب يدويًّا إذا لم تكن هناك مشكلة بالفعل.

وغالبًا ما لا يتم حظر الحسابات التي يتابعها المستخدمون أو يتفاعلون معها تلقائيًّا.

وتكمن الفكرة في تقليل المضايقات وعدم الاضطرار إلى عملية الإبلاغ يدويًّا عن التغريدات والحسابات المسيئة وانتظار "تويتر" لاتخاذ إجراء.

منصة التدوين المصغر تويتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تتيح للملايين من مستخدميها ميزة تحميهم من المتطفلين
سبق

أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، عن إتاحتها ميزة جديدة لحماية ملايين المستخدمين.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها ستتيح وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لما يقرب من 50% من مستخدميها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزلندا.

وسيفتح Twitter وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لملايين المستخدمين الآخرين.

وبدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر الماضي، مع عدد قليل من الأشخاص، وأكد أنه سيوسع الإصدار التجريبي ليشمل بلدانًا أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية؛ لاكتساب المزيد من الأفكار والبحث عن طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

ويتمثل وضع الأمان في إعدادات تقوم تلقائيًّا بحظر الحسابات التي يعتقد تويتر أنها ربما تستخدم لغة ضارة، ولن تتمكن هذه الحسابات من التفاعل معك لمدة سبعة أيام.

ويعمل هذا الوضع على إتاحة فرصة للمستخدمين لمراجعة التغريدات والحسابات التي وجدها تويتر مشكوكًا فيها، وإلغاء حظر هذا الحساب يدويًّا إذا لم تكن هناك مشكلة بالفعل.

وغالبًا ما لا يتم حظر الحسابات التي يتابعها المستخدمون أو يتفاعلون معها تلقائيًّا.

وتكمن الفكرة في تقليل المضايقات وعدم الاضطرار إلى عملية الإبلاغ يدويًّا عن التغريدات والحسابات المسيئة وانتظار "تويتر" لاتخاذ إجراء.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
12:17 PM

"تويتر" تتيح للملايين من مستخدميها ميزة تحميهم من المتطفلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، عن إتاحتها ميزة جديدة لحماية ملايين المستخدمين.

وأوضحت "تويتر" في بيان رسمي أنها ستتيح وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لما يقرب من 50% من مستخدميها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزلندا.

وسيفتح Twitter وضع الأمان الخاص بمكافحة التحرش لملايين المستخدمين الآخرين.

وبدأت الشركة في اختبار الميزة في سبتمبر الماضي، مع عدد قليل من الأشخاص، وأكد أنه سيوسع الإصدار التجريبي ليشمل بلدانًا أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية؛ لاكتساب المزيد من الأفكار والبحث عن طرق لإجراء مزيد من التحسينات.

ويتمثل وضع الأمان في إعدادات تقوم تلقائيًّا بحظر الحسابات التي يعتقد تويتر أنها ربما تستخدم لغة ضارة، ولن تتمكن هذه الحسابات من التفاعل معك لمدة سبعة أيام.

ويعمل هذا الوضع على إتاحة فرصة للمستخدمين لمراجعة التغريدات والحسابات التي وجدها تويتر مشكوكًا فيها، وإلغاء حظر هذا الحساب يدويًّا إذا لم تكن هناك مشكلة بالفعل.

وغالبًا ما لا يتم حظر الحسابات التي يتابعها المستخدمون أو يتفاعلون معها تلقائيًّا.

وتكمن الفكرة في تقليل المضايقات وعدم الاضطرار إلى عملية الإبلاغ يدويًّا عن التغريدات والحسابات المسيئة وانتظار "تويتر" لاتخاذ إجراء.

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04 فبراير
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