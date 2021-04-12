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خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:17 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.

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