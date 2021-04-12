خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.