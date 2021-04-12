خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 812 إصابة جديدة و40 وفاة بكورونا

سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.
سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.
سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.
سجّلت مصر أمس الأحد 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 40 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 210489؛ من ضمنهم 159499 تمّ شفاؤها، و12445 وفاة.