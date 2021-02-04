النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إغلاق السينما وإيقاف كافة حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم

مصادر أمنية: جثة "سليم" وُجِدت داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.

ونقلت شبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية عن المصادر الأمنية، قولها إن جثة "سليم" عُثِرَ عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن "سليم" قُتِلَ برصاصتين في الرأس.

وكان "سليم" معروفاً بمواقفه المعارضة لسياسات "حزب الله" اللبناني. ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء، إن "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".

وعُثِرَ على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت "رشا" في تعليق لاحق: "وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟".

وتعرّض لقمان سليم كثيراً لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار "حزب الله"، وفي 13 ديسمبر الماضي وُجِدَ على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.

الباحث والناشط السياسي لقمان سليم

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم
سبق

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.

ونقلت شبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية عن المصادر الأمنية، قولها إن جثة "سليم" عُثِرَ عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن "سليم" قُتِلَ برصاصتين في الرأس.

وكان "سليم" معروفاً بمواقفه المعارضة لسياسات "حزب الله" اللبناني. ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء، إن "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".

وعُثِرَ على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت "رشا" في تعليق لاحق: "وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟".

وتعرّض لقمان سليم كثيراً لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار "حزب الله"، وفي 13 ديسمبر الماضي وُجِدَ على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
11:20 AM

مقتولاً برصاصتين في الرأس.. العثور على جثة الناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم

مصادر أمنية: جثة "سليم" وُجِدت داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,972

كشفت مصادر أمنية في لبنان أن الباحث والناشط السياسي لقمان سليم عُثِر عليه مقتولاً، الخميس، بعد ساعات من اختفائه.

ونقلت شبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية عن المصادر الأمنية، قولها إن جثة "سليم" عُثِرَ عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان.

ووفق "سكاي نيوز"، فإن "سليم" قُتِلَ برصاصتين في الرأس.

وكان "سليم" معروفاً بمواقفه المعارضة لسياسات "حزب الله" اللبناني. ومساء الأربعاء، أعلنت رشا سليم فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع "فيسبوك" بعد منتصف ليل الأربعاء، إن "لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء".

وعُثِرَ على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.

وقالت "رشا" في تعليق لاحق: "وجدنا الهاتف في نيحا الجنوب، ولم نجد لا السيارة ولا لقمان.. أين لقمان؟".

وتعرّض لقمان سليم كثيراً لمحاولات تشويه واتهامات بالعمالة من أنصار "حزب الله"، وفي 13 ديسمبر الماضي وُجِدَ على سور بيت عائلته شعارات تهديدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,376
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,194

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة