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رفضت زواجه بالثالثة.. عراقي "يرمي" زوجته من سيارة مسرعة

توفيت متأثرة بكسور ونزيف داخلي

توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها بإلقائها من السيارة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء "قلعة سكر"، ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى، وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد مصدر أمني عراقي أن الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت هي الزوجة الثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد.

وألقت الشرطة العراقية القبض على الزوج تمهيدًا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسرى.

سيدة عراقية محافظة ذي قار

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رفضت زواجه بالثالثة.. عراقي "يرمي" زوجته من سيارة مسرعة
سبق

توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها بإلقائها من السيارة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء "قلعة سكر"، ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى، وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد مصدر أمني عراقي أن الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت هي الزوجة الثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد.

وألقت الشرطة العراقية القبض على الزوج تمهيدًا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسرى.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
04:00 PM

رفضت زواجه بالثالثة.. عراقي "يرمي" زوجته من سيارة مسرعة

توفيت متأثرة بكسور ونزيف داخلي

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أيمن حسن - الرياض
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توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها بإلقائها من السيارة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء "قلعة سكر"، ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى، وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة، حسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد مصدر أمني عراقي أن الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت هي الزوجة الثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد.

وألقت الشرطة العراقية القبض على الزوج تمهيدًا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسرى.

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