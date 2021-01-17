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متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة"

دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية: "الصحة" تعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها

قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ إنه جارٍ العمل على توفير مقرٍ لمنح لقاح كورونا بمكة المكرّمة، وفقاً للخطة المعدة من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرّمة.

جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح كورونا المستجد كوفيد19 لأهالي مكة المكرّمة.

وأهاب العتيبي؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، كما أن الصحة ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة"
سبق

قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ إنه جارٍ العمل على توفير مقرٍ لمنح لقاح كورونا بمكة المكرّمة، وفقاً للخطة المعدة من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرّمة.

جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح كورونا المستجد كوفيد19 لأهالي مكة المكرّمة.

وأهاب العتيبي؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، كما أن الصحة ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
09:49 AM

متحدث "صحة مكة" يرد على المتداول "تنسيق جارٍ لتوفير لقاح كورونا وفقا للخطة"

دعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية: "الصحة" تعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرّمة حمد بن فيحان العتيبي؛ إنه جارٍ العمل على توفير مقرٍ لمنح لقاح كورونا بمكة المكرّمة، وفقاً للخطة المعدة من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع صحة مكة المكرّمة.

جاء ذلك رداً على ما تمّ تداوله في برامج ومواقع التواصل الاجتماعي حول استضافة جامعة أم القرى، بمقر النادي الاجتماعي الخاص بها؛ لتقديم لقاح كورونا المستجد كوفيد19 لأهالي مكة المكرّمة.

وأهاب العتيبي؛ بالمواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، كما أن الصحة ستعلن عن مركز اللقاحات عبر قنواتها الرسمية.

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