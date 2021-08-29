"طالبان" تسيطر على أجزاء داخل مطار كابول

عقب انسحاب القوات الأجنبية

نقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثلي حركة طالبان، اليوم (السبت)، أن الحركة سيطرت على مناطق محددة داخل مطار كابول.



وذكر ممثلو الحركة أن القوات الأجنبية غادرت عددًا من المناطق داخل المطار، وسيطرت عليها "طالبان"، وفقًا لـ"الشرق".