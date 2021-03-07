"البلدية" تشدد على تطبيق بروتوكولات عودة وضبط النشاط داخل الأسواق والمطاعم وصالونات التجميل

التباعد في أماكن انتظار وتسلّم الطلبات وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج

شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ملّاك المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية ومحالّ الحلاقة والعاملين فيها بالالتزام ببروتوكولات عودة النشاطات المحدثة، التي يتم العمل بھا بداية من اليوم للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.



ودعت الوزارة الجميع إلى تنفيذ البروتوكولات الوقائية المتبعة في المطاعم والمقاهي المتمثلة في التباعد الجسدي في أماكن انتظار وتسلّم الطلبات وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، وعدم المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، مشددة على الملاك الالتزام بتطبيق بروتوكولات مراقبة الأعراض والإبلاغ عن الحالات في المنشآت.



وأشارت إلى استمرار إيقاف جميع المناسبات وحفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، فضلاً عن إغلاق قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة والتابعة للفنادق، وإيقاف إقامة المناسبات في الاستراحات والمخيمات المستخدمة لهذه الأغراض.



وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام باشتراطات تشييع الجنائز والصلاة عليها.



وأشارت إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية بالأمانات والبلديات التابعة لها نفذت أمس (19027) جولةً رقابية، أسفرت عن تحرير (743) مخالفةً، وإغلاق (177) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.



كما أكدت حرصها على استمرار حملات التوعية والرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع، وأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المحال التي لا تلتزم ببروتوكولات التعامل مع العملاء، لافتة النظر إلى أن الامتثال للإجراءات الاحترازية سيسهم في حماية المجتمع وتجاوز جائحة كورونا.



وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت أمس عن تطبيقها البروتوكولات الصادرة عن هيئة الصحة العامة "وقاية" لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت: صالونات التجميل النسائية، والمطاعم والمقاهي، وأسواق النفع العام، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، ومحال الحلاقة، واشتراطات تشييع الجنائز والصلاة عليها، وذلك بناء على التطورات والقرارات الصادرة بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف بعض الأنشطة، ولضمان سلامة المجتمع ومنع انتشار الفيروس.