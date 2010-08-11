صبيحة العيد.. شباب مكة يشمرون لخدمة عجزة الحجاج.. دعاء يزيل المتاعب

طواف الإفاضة والوداع والنسك معضلات يواجهونها تقابلها أيادٍ تمتد في الزحام

أكثر من 100 شاب مكي من برنامج "شباب مكة في خدمتك"، شمروا عن سواعدهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة القادمين صبيحة يوم العيد لطواف الإفاضة، والحاملين هَم أداء هذا النسك في ظل الزحام الشديد الذي تشهده ساحة المطاف.

أحد الشباب المتطوعين في خدمة الطائفين، ضمن "مشروع تعظيم البلد الحرام" أكد أنه يجد متعة في مساعدة المسنين على أداء مناسكهم من خلال الطواف والسعي بالعربات؛ لا سيما خلال طوافي الإفاضة والوداع.

وقال شاب آخر: إن خدمة المسنين والعاجزين في هذا اليوم المبارك، له أجر مضاعف؛ لا سيما وأن الحرم يشهد ازدحامًا شديدًا يصعب فيه على الأصحاء التحرك بحرية؛ فضلًا عن غيرهم؛ مضيفا أن سماع دعاء كبار السن يزيل كل المتاعب وينسي كل المصاعب.

وقال مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي: إن أكثر من 100 شاب من برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، يشاركون في خدمة الطائفين؛ لمساعدة الحجاج في طواف الإفاضة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: "رئاسة شؤون الحرمين سهّلت على الشباب، تقديم خدماتهم التطوعية لوفد الرحمن؛ خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على مدار 24 ساعة".

يذكر أن برنامج "شباب مكة" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، يقدم عددًا من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، تتمثل في: خدمة الطائفين، وإرشاد التائهين، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية بحق الطريق، وغيرها من الخدمات.