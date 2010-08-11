النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صبيحة العيد.. شباب مكة يشمرون لخدمة عجزة الحجاج.. دعاء يزيل المتاعب

طواف الإفاضة والوداع والنسك معضلات يواجهونها تقابلها أيادٍ تمتد في الزحام

أكثر من 100 شاب مكي من برنامج "شباب مكة في خدمتك"، شمروا عن سواعدهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة القادمين صبيحة يوم العيد لطواف الإفاضة، والحاملين هَم أداء هذا النسك في ظل الزحام الشديد الذي تشهده ساحة المطاف.

أحد الشباب المتطوعين في خدمة الطائفين، ضمن "مشروع تعظيم البلد الحرام" أكد أنه يجد متعة في مساعدة المسنين على أداء مناسكهم من خلال الطواف والسعي بالعربات؛ لا سيما خلال طوافي الإفاضة والوداع.

وقال شاب آخر: إن خدمة المسنين والعاجزين في هذا اليوم المبارك، له أجر مضاعف؛ لا سيما وأن الحرم يشهد ازدحامًا شديدًا يصعب فيه على الأصحاء التحرك بحرية؛ فضلًا عن غيرهم؛ مضيفا أن سماع دعاء كبار السن يزيل كل المتاعب وينسي كل المصاعب.

وقال مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي: إن أكثر من 100 شاب من برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، يشاركون في خدمة الطائفين؛ لمساعدة الحجاج في طواف الإفاضة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: "رئاسة شؤون الحرمين سهّلت على الشباب، تقديم خدماتهم التطوعية لوفد الرحمن؛ خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على مدار 24 ساعة".

يذكر أن برنامج "شباب مكة" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، يقدم عددًا من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، تتمثل في: خدمة الطائفين، وإرشاد التائهين، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية بحق الطريق، وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صبيحة العيد.. شباب مكة يشمرون لخدمة عجزة الحجاج.. دعاء يزيل المتاعب
سبق

أكثر من 100 شاب مكي من برنامج "شباب مكة في خدمتك"، شمروا عن سواعدهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة القادمين صبيحة يوم العيد لطواف الإفاضة، والحاملين هَم أداء هذا النسك في ظل الزحام الشديد الذي تشهده ساحة المطاف.

أحد الشباب المتطوعين في خدمة الطائفين، ضمن "مشروع تعظيم البلد الحرام" أكد أنه يجد متعة في مساعدة المسنين على أداء مناسكهم من خلال الطواف والسعي بالعربات؛ لا سيما خلال طوافي الإفاضة والوداع.

وقال شاب آخر: إن خدمة المسنين والعاجزين في هذا اليوم المبارك، له أجر مضاعف؛ لا سيما وأن الحرم يشهد ازدحامًا شديدًا يصعب فيه على الأصحاء التحرك بحرية؛ فضلًا عن غيرهم؛ مضيفا أن سماع دعاء كبار السن يزيل كل المتاعب وينسي كل المصاعب.

وقال مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي: إن أكثر من 100 شاب من برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، يشاركون في خدمة الطائفين؛ لمساعدة الحجاج في طواف الإفاضة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: "رئاسة شؤون الحرمين سهّلت على الشباب، تقديم خدماتهم التطوعية لوفد الرحمن؛ خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على مدار 24 ساعة".

يذكر أن برنامج "شباب مكة" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، يقدم عددًا من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، تتمثل في: خدمة الطائفين، وإرشاد التائهين، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية بحق الطريق، وغيرها من الخدمات.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:07 AM

صبيحة العيد.. شباب مكة يشمرون لخدمة عجزة الحجاج.. دعاء يزيل المتاعب

طواف الإفاضة والوداع والنسك معضلات يواجهونها تقابلها أيادٍ تمتد في الزحام

A A A
عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
256

أكثر من 100 شاب مكي من برنامج "شباب مكة في خدمتك"، شمروا عن سواعدهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام من المسنين والعجزة القادمين صبيحة يوم العيد لطواف الإفاضة، والحاملين هَم أداء هذا النسك في ظل الزحام الشديد الذي تشهده ساحة المطاف.

أحد الشباب المتطوعين في خدمة الطائفين، ضمن "مشروع تعظيم البلد الحرام" أكد أنه يجد متعة في مساعدة المسنين على أداء مناسكهم من خلال الطواف والسعي بالعربات؛ لا سيما خلال طوافي الإفاضة والوداع.

وقال شاب آخر: إن خدمة المسنين والعاجزين في هذا اليوم المبارك، له أجر مضاعف؛ لا سيما وأن الحرم يشهد ازدحامًا شديدًا يصعب فيه على الأصحاء التحرك بحرية؛ فضلًا عن غيرهم؛ مضيفا أن سماع دعاء كبار السن يزيل كل المتاعب وينسي كل المصاعب.

وقال مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي: إن أكثر من 100 شاب من برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، يشاركون في خدمة الطائفين؛ لمساعدة الحجاج في طواف الإفاضة، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: "رئاسة شؤون الحرمين سهّلت على الشباب، تقديم خدماتهم التطوعية لوفد الرحمن؛ خاصة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على مدار 24 ساعة".

يذكر أن برنامج "شباب مكة" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، يقدم عددًا من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، تتمثل في: خدمة الطائفين، وإرشاد التائهين، وتقديم الإسعافات الأولية، والتوعية بحق الطريق، وغيرها من الخدمات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,691
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,678
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,666
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,767

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة