النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

شاهد.. مقاطع مصوَّرة توثق حجم الإهمال في مسلخ الداير

بيطري لتسجيل الفواتير.. و"السناب" يخفي القصور

يفتقر مسلخ بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان إلى النظافة والاهتمام، ويعاني سوء التعامل مع الذبائح وتعذيبها، وغياب الرقابة الصحية.

وتفصيلاً، وثقت مقاطع فيديو مصورة ما يعانيه مسلخ بلدية الداير من ضَعْف النظافة والاهتمام، وسوء التعامل مع الذبائح، وتكدس الجلود والكوارع، وتقارب الذبائح واختلاط دمائها.

وقال مصور الفيديوهات لـ"سبق" إنه وثَّق حجم الإهمال في مسلخ الداير أمس الأول الجمعة 29 رمضان، والتقط فيديوهات عدة، إحداها لعمال المسلخ وهم يعذبون الذبائح، ويجرُّونها على الأرض من السيارات إلى داخل المسلخ. فيما كشف عن جانب آخر من الإهمال، هو خلوه من المراقبين الصحيين، وأن الطبيب البيطري مهمته تسجيل الفواتير دون الكشف على الذبيحة أو حتى رؤيتها! عوضًا عن انتشار الجلود والكوارع والدماء التي تلطخ الأرضية، وتختلط ببقية الذبائح.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق موضوع الإهمال وعدم النظافة في مسلخ الداير، ووثقت نقل الذبائح في سيارات مكشوفة تحت لهيب الشمس، إلا أن وضع الإهمال لم يتغير سوى أيام من نشر الخبر؛ إذ حاول المسؤولون إخفاء القصور بإرسال سناب المحافظة لنشر وتغطية جهود مصطنعة.

وأوضحت أمانة منطقة جازان على لسان متحدثها عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق" حينها أنه بالنسبة للمسلخ التابع لبلدية محافظة الداير يتم تشغيله من قِبل مستثمر، وقد رُصد عدد من المخالفات عليه، وتم اتخاذ اللازم حياله وفق الأنظمة والتعليمات، ويجري متابعة معالجة وضعه من قِبل الجهة المختصة في الأمانة.

وعن نقل الذبائح قال "ساحلي" إن البلدية مسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الخاصة لنقل الذبائح من وإلى المسلخ للجهات التجارية المرخصة، من (ملاحم ومطابخ ومنادي)، وتم توجيهها بمراجعة البنود، وبحث إمكانية إلزام المستثمر بتوفير سيارات نقل مجهزة طبقًا للاشتراطات الصحية المطلوبة لنقل اللحوم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. مقاطع مصوَّرة توثق حجم الإهمال في مسلخ الداير
سبق

يفتقر مسلخ بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان إلى النظافة والاهتمام، ويعاني سوء التعامل مع الذبائح وتعذيبها، وغياب الرقابة الصحية.

وتفصيلاً، وثقت مقاطع فيديو مصورة ما يعانيه مسلخ بلدية الداير من ضَعْف النظافة والاهتمام، وسوء التعامل مع الذبائح، وتكدس الجلود والكوارع، وتقارب الذبائح واختلاط دمائها.

وقال مصور الفيديوهات لـ"سبق" إنه وثَّق حجم الإهمال في مسلخ الداير أمس الأول الجمعة 29 رمضان، والتقط فيديوهات عدة، إحداها لعمال المسلخ وهم يعذبون الذبائح، ويجرُّونها على الأرض من السيارات إلى داخل المسلخ. فيما كشف عن جانب آخر من الإهمال، هو خلوه من المراقبين الصحيين، وأن الطبيب البيطري مهمته تسجيل الفواتير دون الكشف على الذبيحة أو حتى رؤيتها! عوضًا عن انتشار الجلود والكوارع والدماء التي تلطخ الأرضية، وتختلط ببقية الذبائح.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق موضوع الإهمال وعدم النظافة في مسلخ الداير، ووثقت نقل الذبائح في سيارات مكشوفة تحت لهيب الشمس، إلا أن وضع الإهمال لم يتغير سوى أيام من نشر الخبر؛ إذ حاول المسؤولون إخفاء القصور بإرسال سناب المحافظة لنشر وتغطية جهود مصطنعة.

وأوضحت أمانة منطقة جازان على لسان متحدثها عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق" حينها أنه بالنسبة للمسلخ التابع لبلدية محافظة الداير يتم تشغيله من قِبل مستثمر، وقد رُصد عدد من المخالفات عليه، وتم اتخاذ اللازم حياله وفق الأنظمة والتعليمات، ويجري متابعة معالجة وضعه من قِبل الجهة المختصة في الأمانة.

وعن نقل الذبائح قال "ساحلي" إن البلدية مسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الخاصة لنقل الذبائح من وإلى المسلخ للجهات التجارية المرخصة، من (ملاحم ومطابخ ومنادي)، وتم توجيهها بمراجعة البنود، وبحث إمكانية إلزام المستثمر بتوفير سيارات نقل مجهزة طبقًا للاشتراطات الصحية المطلوبة لنقل اللحوم.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:45 AM

شاهد.. مقاطع مصوَّرة توثق حجم الإهمال في مسلخ الداير

بيطري لتسجيل الفواتير.. و"السناب" يخفي القصور

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
3,631

يفتقر مسلخ بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان إلى النظافة والاهتمام، ويعاني سوء التعامل مع الذبائح وتعذيبها، وغياب الرقابة الصحية.

وتفصيلاً، وثقت مقاطع فيديو مصورة ما يعانيه مسلخ بلدية الداير من ضَعْف النظافة والاهتمام، وسوء التعامل مع الذبائح، وتكدس الجلود والكوارع، وتقارب الذبائح واختلاط دمائها.

وقال مصور الفيديوهات لـ"سبق" إنه وثَّق حجم الإهمال في مسلخ الداير أمس الأول الجمعة 29 رمضان، والتقط فيديوهات عدة، إحداها لعمال المسلخ وهم يعذبون الذبائح، ويجرُّونها على الأرض من السيارات إلى داخل المسلخ. فيما كشف عن جانب آخر من الإهمال، هو خلوه من المراقبين الصحيين، وأن الطبيب البيطري مهمته تسجيل الفواتير دون الكشف على الذبيحة أو حتى رؤيتها! عوضًا عن انتشار الجلود والكوارع والدماء التي تلطخ الأرضية، وتختلط ببقية الذبائح.

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق موضوع الإهمال وعدم النظافة في مسلخ الداير، ووثقت نقل الذبائح في سيارات مكشوفة تحت لهيب الشمس، إلا أن وضع الإهمال لم يتغير سوى أيام من نشر الخبر؛ إذ حاول المسؤولون إخفاء القصور بإرسال سناب المحافظة لنشر وتغطية جهود مصطنعة.

وأوضحت أمانة منطقة جازان على لسان متحدثها عبدالرحمن ساحلي لـ"سبق" حينها أنه بالنسبة للمسلخ التابع لبلدية محافظة الداير يتم تشغيله من قِبل مستثمر، وقد رُصد عدد من المخالفات عليه، وتم اتخاذ اللازم حياله وفق الأنظمة والتعليمات، ويجري متابعة معالجة وضعه من قِبل الجهة المختصة في الأمانة.

وعن نقل الذبائح قال "ساحلي" إن البلدية مسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الخاصة لنقل الذبائح من وإلى المسلخ للجهات التجارية المرخصة، من (ملاحم ومطابخ ومنادي)، وتم توجيهها بمراجعة البنود، وبحث إمكانية إلزام المستثمر بتوفير سيارات نقل مجهزة طبقًا للاشتراطات الصحية المطلوبة لنقل اللحوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة