الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية جنوب الحديدة بقذائف الهاون

تضرر منازل المواطنين ومزارعهم

قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، أحياء سكنية في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيا استهدفت الأحياء السكنية شمالي المديرية بقذائف الهاون؛ مما تسبب في تضرر منازل المواطنين ومزارعهم، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضافت أن الميليشيا الحوثية استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة عشوائيًّا، مناطق مأهولة بالسكان جنوبي وشمالي مدينة التحيتا؛ وتسببت في خلق حالة من الذعر في صفوف المدنيين.