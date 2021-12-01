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مكافح للسرطان.. الشهري: الهيل فعّال مع 4 أمراض مزمنة

قال: غني بالألياف ومن أقوى مضادات الأكسدة ويخفّض الضغط

أكّد استشاري طب الأسرة الدكتور سعود الشهري؛ أن الهيل له عدة فوائد باعتباره يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ باعتباره غنياً بالألياف ومن أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض الضغط ومكافح للسرطان.

وأضاف الشهري؛ في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهيل مفيد جداً لاضطرابات الجهاز الهضمي، كما أكّدت بعض المصادر العلمية أن له دوراً فاعلاً في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم، ويكافح 4 أمراض مزمنة.

وتابع أن للهيل دوراً في تخفيض البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكافح للسرطان.. الشهري: الهيل فعّال مع 4 أمراض مزمنة
سبق

أكّد استشاري طب الأسرة الدكتور سعود الشهري؛ أن الهيل له عدة فوائد باعتباره يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ باعتباره غنياً بالألياف ومن أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض الضغط ومكافح للسرطان.

وأضاف الشهري؛ في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهيل مفيد جداً لاضطرابات الجهاز الهضمي، كما أكّدت بعض المصادر العلمية أن له دوراً فاعلاً في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم، ويكافح 4 أمراض مزمنة.

وتابع أن للهيل دوراً في تخفيض البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
10:50 AM

مكافح للسرطان.. الشهري: الهيل فعّال مع 4 أمراض مزمنة

قال: غني بالألياف ومن أقوى مضادات الأكسدة ويخفّض الضغط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد استشاري طب الأسرة الدكتور سعود الشهري؛ أن الهيل له عدة فوائد باعتباره يمد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد؛ باعتباره غنياً بالألياف ومن أقوى مضادات الأكسدة ويساعد على تخفيض الضغط ومكافح للسرطان.

وأضاف الشهري؛ في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الهيل مفيد جداً لاضطرابات الجهاز الهضمي، كما أكّدت بعض المصادر العلمية أن له دوراً فاعلاً في علاج التقرحات، ويقضي على الالتهابات بالجسم، ويكافح 4 أمراض مزمنة.

وتابع أن للهيل دوراً في تخفيض البكتيريا باللعاب، وبالتالي القضاء على رائحة الفم الكريهة، كما يحافظ على الأسنان من التسوس.

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