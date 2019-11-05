بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
03:57 PM
الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي والداخلية تصدر بياناً بالواقعة
حكم مؤيد من محكمة الاستئناف ومن "العليا" كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذه
بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.