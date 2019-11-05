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الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي والداخلية تصدر بياناً بالواقعة

حكم مؤيد من محكمة الاستئناف ومن "العليا" كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذه

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة .

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمتلقّي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:


قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

الجوف القتل تعزيراً وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي والداخلية تصدر بياناً بالواقعة
سبق

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة .

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمتلقّي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:


قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
03:57 PM

الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي والداخلية تصدر بياناً بالواقعة

حكم مؤيد من محكمة الاستئناف ومن "العليا" كما صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً بجانٍ سعودي بمنطقة الجوف كان قد تم القبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة .

تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمتلقّي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:


قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).


بفضل من الله تم القبض على/ علي بن مستور بن مسعود بن شامخ "سعودي الجنسية" عند قيامه بتلقي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيزاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.


وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني علي بن مستور بن مسعود بن شامخ اليوم الثلاثاء 8/ 3/ 1441هـ في منطقة الجوف.


ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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