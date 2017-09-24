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شاهد.. فعاليات لـ"بناء" تحتفي بالوطن بشوارع القطيف تتزين بزيارة المرضى

غرس 91 علمًا.. و"غنّي للوطن" ركن أضفى الروح على كورنيش المحيسنيات

شارك برنامج الرعاية والتأهيل "بناء" والذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية في فعاليات اليوم الوطني بمجموعة من الفعاليات توزعت على محافظتي القطيف والأحساء ؛ حيث تنوعت الفعاليات التي شارك بها البرنامج في اليوم الوطني، فقد بدأ صباحًا بمشاركة المرضى والعاملين في المجال الصحي هذه الفرحة من خلال زيارة مستشفى القطيف المركزي ومستشفى الامير سعود بن جلوي.

وأما عصرًا فقد شارك البرنامج المجتمع فرحته من خلال توزيع الهدايا التذكارية في شوارع القطيف في تقاطع طريق الخليج العربي بطريق الرياض (مدخل تاروت)، وفي كورنيش الغدير بسيهات إلى جانب مجموعة من الفعاليات والأركان في كورنيش المحيسنيات.

وقد تضمنت هذه الأركان ركن "علم بلادي فخري واعتزازي"، وهو ركن يحتوي على غرس 91 علمًا تجسد الذكرى الوطنية 91 وركن (لون الوطن بألوان الفرح)؛ حيث اشتمل على التلوين للرسومات الوطنية التي تتمثل في صور من مدن المملكة العربية السعودية وتعبر عن فرحة اليوم الوطني بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة للأطفال.

واحتوت الفعاليات أيضًا على ركن (تعرّف على بناء) والذي يتم من خلاله التعريف بالبرنامج من خلال توزيع البرشورات الورقية وركن (هدية من وطني)، حيث احتوي كل كيس على مجموعة من الهدايا التي تحمل شعار البرنامج والتي تقدم لزوار الأركان كنوع من مشاركة البرنامج للأهالي فرحتهم باليوم الوطني.

(غنّي للوطن) هو ركن يتم من خلاله تقدم الأغاني الوطنية التي أضفت على المكان روح الوطنية في كورنيش المحيسنيات، وأما ركن (مشاعر للوطن) فقد عبّر جميع زوار فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل في اليوم الوطني 91 سواء من المواطنين أو المقيمين بأجمل العبارات والكلمات في لوحة جدارية حملت مشاعر وطنية سطرت في اللوحة الجدارية ، كما حظي ركن (صورة وذكرى) بموقع جيد في الفعالية؛ حيث توافد مجموعة من الزوار للتصوير وتوثيق ذكرى هذا اليوم مع خلفية مخصصة لليوم الوطني، إضافة إلى ذلك تم توفير شاشات العرض اللتعريف بإنجازات واستعدادات البرنامج خلال اليوم الوطني.

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شاهد.. فعاليات لـ"بناء" تحتفي بالوطن بشوارع القطيف تتزين بزيارة المرضى
سبق

شارك برنامج الرعاية والتأهيل "بناء" والذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية في فعاليات اليوم الوطني بمجموعة من الفعاليات توزعت على محافظتي القطيف والأحساء ؛ حيث تنوعت الفعاليات التي شارك بها البرنامج في اليوم الوطني، فقد بدأ صباحًا بمشاركة المرضى والعاملين في المجال الصحي هذه الفرحة من خلال زيارة مستشفى القطيف المركزي ومستشفى الامير سعود بن جلوي.

وأما عصرًا فقد شارك البرنامج المجتمع فرحته من خلال توزيع الهدايا التذكارية في شوارع القطيف في تقاطع طريق الخليج العربي بطريق الرياض (مدخل تاروت)، وفي كورنيش الغدير بسيهات إلى جانب مجموعة من الفعاليات والأركان في كورنيش المحيسنيات.

وقد تضمنت هذه الأركان ركن "علم بلادي فخري واعتزازي"، وهو ركن يحتوي على غرس 91 علمًا تجسد الذكرى الوطنية 91 وركن (لون الوطن بألوان الفرح)؛ حيث اشتمل على التلوين للرسومات الوطنية التي تتمثل في صور من مدن المملكة العربية السعودية وتعبر عن فرحة اليوم الوطني بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة للأطفال.

واحتوت الفعاليات أيضًا على ركن (تعرّف على بناء) والذي يتم من خلاله التعريف بالبرنامج من خلال توزيع البرشورات الورقية وركن (هدية من وطني)، حيث احتوي كل كيس على مجموعة من الهدايا التي تحمل شعار البرنامج والتي تقدم لزوار الأركان كنوع من مشاركة البرنامج للأهالي فرحتهم باليوم الوطني.

(غنّي للوطن) هو ركن يتم من خلاله تقدم الأغاني الوطنية التي أضفت على المكان روح الوطنية في كورنيش المحيسنيات، وأما ركن (مشاعر للوطن) فقد عبّر جميع زوار فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل في اليوم الوطني 91 سواء من المواطنين أو المقيمين بأجمل العبارات والكلمات في لوحة جدارية حملت مشاعر وطنية سطرت في اللوحة الجدارية ، كما حظي ركن (صورة وذكرى) بموقع جيد في الفعالية؛ حيث توافد مجموعة من الزوار للتصوير وتوثيق ذكرى هذا اليوم مع خلفية مخصصة لليوم الوطني، إضافة إلى ذلك تم توفير شاشات العرض اللتعريف بإنجازات واستعدادات البرنامج خلال اليوم الوطني.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
03:40 PM

شاهد.. فعاليات لـ"بناء" تحتفي بالوطن بشوارع القطيف تتزين بزيارة المرضى

غرس 91 علمًا.. و"غنّي للوطن" ركن أضفى الروح على كورنيش المحيسنيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك برنامج الرعاية والتأهيل "بناء" والذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية في فعاليات اليوم الوطني بمجموعة من الفعاليات توزعت على محافظتي القطيف والأحساء ؛ حيث تنوعت الفعاليات التي شارك بها البرنامج في اليوم الوطني، فقد بدأ صباحًا بمشاركة المرضى والعاملين في المجال الصحي هذه الفرحة من خلال زيارة مستشفى القطيف المركزي ومستشفى الامير سعود بن جلوي.

وأما عصرًا فقد شارك البرنامج المجتمع فرحته من خلال توزيع الهدايا التذكارية في شوارع القطيف في تقاطع طريق الخليج العربي بطريق الرياض (مدخل تاروت)، وفي كورنيش الغدير بسيهات إلى جانب مجموعة من الفعاليات والأركان في كورنيش المحيسنيات.

وقد تضمنت هذه الأركان ركن "علم بلادي فخري واعتزازي"، وهو ركن يحتوي على غرس 91 علمًا تجسد الذكرى الوطنية 91 وركن (لون الوطن بألوان الفرح)؛ حيث اشتمل على التلوين للرسومات الوطنية التي تتمثل في صور من مدن المملكة العربية السعودية وتعبر عن فرحة اليوم الوطني بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا المخصصة للأطفال.

واحتوت الفعاليات أيضًا على ركن (تعرّف على بناء) والذي يتم من خلاله التعريف بالبرنامج من خلال توزيع البرشورات الورقية وركن (هدية من وطني)، حيث احتوي كل كيس على مجموعة من الهدايا التي تحمل شعار البرنامج والتي تقدم لزوار الأركان كنوع من مشاركة البرنامج للأهالي فرحتهم باليوم الوطني.

(غنّي للوطن) هو ركن يتم من خلاله تقدم الأغاني الوطنية التي أضفت على المكان روح الوطنية في كورنيش المحيسنيات، وأما ركن (مشاعر للوطن) فقد عبّر جميع زوار فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل في اليوم الوطني 91 سواء من المواطنين أو المقيمين بأجمل العبارات والكلمات في لوحة جدارية حملت مشاعر وطنية سطرت في اللوحة الجدارية ، كما حظي ركن (صورة وذكرى) بموقع جيد في الفعالية؛ حيث توافد مجموعة من الزوار للتصوير وتوثيق ذكرى هذا اليوم مع خلفية مخصصة لليوم الوطني، إضافة إلى ذلك تم توفير شاشات العرض اللتعريف بإنجازات واستعدادات البرنامج خلال اليوم الوطني.

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