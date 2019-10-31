77 ألف سائح حصلوا على التأشيرة في 33 يومًا.. هذه الدولة تتصدر

أرقام كشفت عنها وزارة الخارجية عقب السماح بإصدار التأشيرات السياحية

كشفت وزارة الخارجية، عن وصول أكثر من 77 ألف سائح للمملكة خلال 33 يومًا عقب السماح بإصدار التأشيرات السياحية.

ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية؛ فقد تَصَدّرت الصين وبريطانيا الجنسيات الأكثر حصولًا على التأشيرة السياحية بواقع 17.988 تأشيرة للأولى بنسبة 23.3%، و17.777 تأشيرة للثانية بنسبة 23%، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ8.926 تأشيرة تعادل 11.6% من إجمالي التأشيرات.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 7 آلاف تأشيرة، وتلتها كندا بـ5413، ثم فرنسا بأكثر من 3 آلاف تأشيرة، وبعدها جاءت كازاخستان ثم ألمانيا وأستراليا.

وحصل على التأشيرة من جنسيات أخرى 11693 ليبلغ الإجمالي 77069.