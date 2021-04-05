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ملاك الإبل: في ظل النجاحات ارتفع سقف التطلعات ومطلبنا "منصة رسمية أو تطبيق إلكتروني"

تحمي المنتج والمستثمر من الغش والتحايل وتتيح للمالك الخدمات أسوة بالكثير من القطاعات

مع تحقيق نادي الإبل الكثير من النجاحات في تقديم ما يخدم قطاع الإبل في عديد من المجالات التي شكلت عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لملاك الإبل والمستثمرين فيها، يطالب عددٌ من ملاك الإبل والمستثمرين بتبني نادي الإبل منصة رسمية أو تطبيقًا يتضمن عروض الخدمات الخاصة بالإبل من إعلانات بيع وغيرها من الخدمات الخاصة بالإبل.

وقال مالك الإبل مسفر الدوسري: في ظل التطورات العصرية والأتمتة الإلكترونية التي نجحت المملكة خلالها في التقدم الكثير من التعاملات الإلكترونية في العديد من المجالات، وفي ظل النجاحات المتسارعة لنادي نادي الإبل ارتفع سقف التطلعات لدى مالك الإبل متطلعين بوجود منصة إلكترونية رسمية تحت مظلة نادي الإبل تحمي المنتج والمستثمر من الغش والتحايل وتتيح للمالك العديد من الخدمات أسوة بالكثير من القطاعات التي تحظى بالتقدم في المجال الإلكتروني من خلال تقديمها حزمة من الخدمات الإلكترونية السهلة والميسرة للمستفيدين.

وتحدث مالك الإبل فهيد البقمي بقوله: نجاحات نادي الإبل المتسارعة محل تقدير ملاك الإبل والمهتمين بها ومع هذه النجاحات ارتفع سقف تطلعات المالك والمستثمر بأن يكتمل هذا النجاح بوجود منصة رسمية أو تطبيق يمثل هذا الكيان الكبير لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمهرجانات وأسواق الإبل وعروض البيع والإعلانات المتعلقة بالإبل والخدمات الموازية من شركات ذات صلة بالإبل وخدمات كثيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

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ملاك الإبل: في ظل النجاحات ارتفع سقف التطلعات ومطلبنا "منصة رسمية أو تطبيق إلكتروني"
سبق

مع تحقيق نادي الإبل الكثير من النجاحات في تقديم ما يخدم قطاع الإبل في عديد من المجالات التي شكلت عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لملاك الإبل والمستثمرين فيها، يطالب عددٌ من ملاك الإبل والمستثمرين بتبني نادي الإبل منصة رسمية أو تطبيقًا يتضمن عروض الخدمات الخاصة بالإبل من إعلانات بيع وغيرها من الخدمات الخاصة بالإبل.

وقال مالك الإبل مسفر الدوسري: في ظل التطورات العصرية والأتمتة الإلكترونية التي نجحت المملكة خلالها في التقدم الكثير من التعاملات الإلكترونية في العديد من المجالات، وفي ظل النجاحات المتسارعة لنادي نادي الإبل ارتفع سقف التطلعات لدى مالك الإبل متطلعين بوجود منصة إلكترونية رسمية تحت مظلة نادي الإبل تحمي المنتج والمستثمر من الغش والتحايل وتتيح للمالك العديد من الخدمات أسوة بالكثير من القطاعات التي تحظى بالتقدم في المجال الإلكتروني من خلال تقديمها حزمة من الخدمات الإلكترونية السهلة والميسرة للمستفيدين.

وتحدث مالك الإبل فهيد البقمي بقوله: نجاحات نادي الإبل المتسارعة محل تقدير ملاك الإبل والمهتمين بها ومع هذه النجاحات ارتفع سقف تطلعات المالك والمستثمر بأن يكتمل هذا النجاح بوجود منصة رسمية أو تطبيق يمثل هذا الكيان الكبير لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمهرجانات وأسواق الإبل وعروض البيع والإعلانات المتعلقة بالإبل والخدمات الموازية من شركات ذات صلة بالإبل وخدمات كثيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:36 PM

ملاك الإبل: في ظل النجاحات ارتفع سقف التطلعات ومطلبنا "منصة رسمية أو تطبيق إلكتروني"

تحمي المنتج والمستثمر من الغش والتحايل وتتيح للمالك الخدمات أسوة بالكثير من القطاعات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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مع تحقيق نادي الإبل الكثير من النجاحات في تقديم ما يخدم قطاع الإبل في عديد من المجالات التي شكلت عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لملاك الإبل والمستثمرين فيها، يطالب عددٌ من ملاك الإبل والمستثمرين بتبني نادي الإبل منصة رسمية أو تطبيقًا يتضمن عروض الخدمات الخاصة بالإبل من إعلانات بيع وغيرها من الخدمات الخاصة بالإبل.

وقال مالك الإبل مسفر الدوسري: في ظل التطورات العصرية والأتمتة الإلكترونية التي نجحت المملكة خلالها في التقدم الكثير من التعاملات الإلكترونية في العديد من المجالات، وفي ظل النجاحات المتسارعة لنادي نادي الإبل ارتفع سقف التطلعات لدى مالك الإبل متطلعين بوجود منصة إلكترونية رسمية تحت مظلة نادي الإبل تحمي المنتج والمستثمر من الغش والتحايل وتتيح للمالك العديد من الخدمات أسوة بالكثير من القطاعات التي تحظى بالتقدم في المجال الإلكتروني من خلال تقديمها حزمة من الخدمات الإلكترونية السهلة والميسرة للمستفيدين.

وتحدث مالك الإبل فهيد البقمي بقوله: نجاحات نادي الإبل المتسارعة محل تقدير ملاك الإبل والمهتمين بها ومع هذه النجاحات ارتفع سقف تطلعات المالك والمستثمر بأن يكتمل هذا النجاح بوجود منصة رسمية أو تطبيق يمثل هذا الكيان الكبير لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمهرجانات وأسواق الإبل وعروض البيع والإعلانات المتعلقة بالإبل والخدمات الموازية من شركات ذات صلة بالإبل وخدمات كثيرة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

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