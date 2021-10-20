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جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لإندونيسيا لولاية ثانية

المراسم أقيمت وسط  إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة

أدى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة اليوم في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة.


وأدى الرئيس ويدودو /58 عامًا/ اليمين الدستورية جنبًا إلى جنب مع نائبه معروف أمين /76 عامًا/ الذي يحل محل جوزيف كالا النائب السابق لويدودو في ولايته الأولى.


وأقيمت المراسم في إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا) ترأسها رئيس البرلمان بامبانج سويساتيو.


وكان - ويدودو وهو الرئيس السابع لإندونيسيا ومعروف أمين وهو نائب الرئيس - قد فازا بنسبة 55 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019 م.

جوكو ويدودو أندونيسيا اليمين الدستورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لإندونيسيا لولاية ثانية
سبق

أدى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة اليوم في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة.


وأدى الرئيس ويدودو /58 عامًا/ اليمين الدستورية جنبًا إلى جنب مع نائبه معروف أمين /76 عامًا/ الذي يحل محل جوزيف كالا النائب السابق لويدودو في ولايته الأولى.


وأقيمت المراسم في إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا) ترأسها رئيس البرلمان بامبانج سويساتيو.


وكان - ويدودو وهو الرئيس السابع لإندونيسيا ومعروف أمين وهو نائب الرئيس - قد فازا بنسبة 55 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019 م.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:16 PM

جوكو ويدودو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لإندونيسيا لولاية ثانية

المراسم أقيمت وسط  إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أدى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة اليوم في مراسم حضرها مشرعون وشخصيات أجنبية بارزة.


وأدى الرئيس ويدودو /58 عامًا/ اليمين الدستورية جنبًا إلى جنب مع نائبه معروف أمين /76 عامًا/ الذي يحل محل جوزيف كالا النائب السابق لويدودو في ولايته الأولى.


وأقيمت المراسم في إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء العاصمة خلال جلسة موسعة للجمعية الاستشارية الشعبية (برلمان إندونيسيا) ترأسها رئيس البرلمان بامبانج سويساتيو.


وكان - ويدودو وهو الرئيس السابع لإندونيسيا ومعروف أمين وهو نائب الرئيس - قد فازا بنسبة 55 في المئة من إجمالي الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019 م.

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