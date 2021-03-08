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"الجبير" يستقبل سفير سلطنة عمان ويستعرض العلاقات الثنائية

بحثا خلال لقاء بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم بالإنابة مشاري بن نحيت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل سفير سلطنة عمان ويستعرض العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم بالإنابة مشاري بن نحيت.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
05:11 PM

"الجبير" يستقبل سفير سلطنة عمان ويستعرض العلاقات الثنائية

بحثا خلال لقاء بالرياض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة السيد فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم بالإنابة مشاري بن نحيت.

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