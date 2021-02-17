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نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات

الأمانة: للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من كورونا

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 523 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، داعياً المنشآت التجارية بالمنطقة، إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية.

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نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 523 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، داعياً المنشآت التجارية بالمنطقة، إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
09:20 AM

نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات

الأمانة: للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 523 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية للتأكّد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات.

وأكّد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، داعياً المنشآت التجارية بالمنطقة، إلى الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية.

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