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الأكاديمية السعودية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض

أكد المجلس الحرص على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع من الكفاءات

بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربون ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي ومتدربات الأكاديمية.

واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأكّد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة التي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، إضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50 % منهم، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات، كما التقى أعضاء المجلس مدربي برامج الأكاديمية، الذين تم استقطابهم من مختلف دول العالم لنقل التجارب والخبرات العالمية ولتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة في القطاع اللوجستي والمبادئ الأساسية في هذا القطاع.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ كإحدى المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأكاديمية السعودية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض
سبق

بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربون ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي ومتدربات الأكاديمية.

واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأكّد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة التي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، إضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50 % منهم، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات، كما التقى أعضاء المجلس مدربي برامج الأكاديمية، الذين تم استقطابهم من مختلف دول العالم لنقل التجارب والخبرات العالمية ولتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة في القطاع اللوجستي والمبادئ الأساسية في هذا القطاع.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ كإحدى المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:23 PM

الأكاديمية السعودية اللوجستية تبدأ تقديم برامجها التدريبية النوعية بمدينة الرياض

أكد المجلس الحرص على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع من الكفاءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية، تدريب الدفعة الأولى من المتدربين والمتدربات بمقرها بمدينة الرياض ببرامج دبلوم نوعية يقدمها مدربون ومدربات أصحاب خبرة في القطاع اللوجستي تم استقطابهم من مختلف دول العالم.

وعقد مجلس إدارة الأكاديمية برئاسة رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اجتماعه في مقر الأكاديمية، حيث أشاد المجلس بتضافر جهود الجميع لبدء التدريب في وقت قياسي، شاكراً شركات القطاع الخاص اللوجستي التي التزمت بتوقيع عقود التوظيف لجميع متدربي ومتدربات الأكاديمية.

واستعرض أعضاء المجلس، خطط الأكاديمية وبرامجها القادمة وشراكاتها الاستراتيجية الدولية والمحلية وعدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وأكّد المجلس حرص الأكاديمية على مضاعفة الجهود لتلبية احتياج القطاع اللوجستي من الكفاءات المهنية الوطنية المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك ينسجم ويتكامل مع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما استعرض خطة الأكاديمية في إطلاق برامجها التدريبية القادمة التي ستتضمن النقل والتوزيع والتجارة الإلكترونية، وإدارة عمليات الشحن والجمارك، وإدارة الموانئ والعمليات والتجارة الدولية والاستيراد والتصدير، إضافة إلى خطة تفعيل المسارات التأهيلية التي تشمل البرامج التنفيذية المتخصصة والشهادات المهنية الاحترافية الدولية.

وضمّت الأكاديمية في دفعتها الأولى التي تجاوز عدد المتدربين والمتدربات 130، وبلغت نسبة المتدربات أكثر من 50 % منهم، حيث ستكون الأكاديمية الداعم الرئيس لتأهيل السيدات السعوديات في القطاع اللوجستي، وقام شركاء الأكاديمية من القطاع الخاص بتوقيع عقود توظيف جميع المتدربين والمتدربات، كما التقى أعضاء المجلس مدربي برامج الأكاديمية، الذين تم استقطابهم من مختلف دول العالم لنقل التجارب والخبرات العالمية ولتعليم اللغة الإنجليزية المتخصصة في القطاع اللوجستي والمبادئ الأساسية في هذا القطاع.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية هي مبادرة مشتركة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق الموارد البشرية "هدف"؛ كإحدى المبادرات التي تهدف لتأهيل الكفاءات المهنية المتميزة في القطاع اللوجستي والداعمة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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