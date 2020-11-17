"النمر": "تحدِّي إيقاف التنفُّس" قد يتسبَّب بجلطة في الدماغ واختلال بنبضات القلب للأطفال

طالب أولياء الأمور والوسط التعليمي بمتابعة الطلاب وعدم السماح لهم بلعبها

طالب الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أولياء الأمور والوسط التعليمي، بمتابعة الطلاب وعدم السماح لهم بلعبة تحدي إيقاف التنفس والتي تداولت عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أنها قد تسبب جلطة في الدماغ وتغيرًا في نبضات القلب في بعض الحالات ممن لديهم أمراض سابقة في القلب.

وكشف "النمر" لـ"سبق" عن أن لعبة التحدي المنتشرة وطريقتها تسبب الإغماء، وذلك بانخفاض الضغط بسبب كتم التنفس، مع الضغط على صدر الضحية على الجدار، وذلك يتسبب بهبوط الضغط، وبالتالي الإغماء، وهي طريقة خطيرة وليست للعب بين الأطفال، فقد تسبب جلطة في الدماغ، وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب، سواء معروفة لديهم مسبقًا أم لا.

وقدم "النمر" نصيحة لأولياء الأمور والبيئة التعليمية بمتابعة للأطفال، وتحذيرهم من مخاطر اللعبة، والاهتمام بنشر الألعاب التي تعزز صحتهم البدنية والذهنية وسلوك التعاون الإيجابي مع الآخرين.

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر تحدٍ بين أطفال بعد قيام أحدهم بالجلوس على رجل واحدة والتنفس بشكل سريع لمدة أكثر من 30 ثانية، ثم وقف بسرعة، وأسند نفسه إلى الحائط، بينما ضغط طفل آخر على القفص الصدري لمدة ثوانٍ ثم تركه، وبعدها سقط على الأرض فاقدًا للوعي بسبب هبوط الضغط.