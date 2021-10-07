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هلال الطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية خلال سبتمبر الماضي

تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف: إن فرقها الإسعافية باشرت بالطائف خلال شهر سبتمبر الماضي ٢٧٨٣ حالة إسعافية.

وقال متحدث فرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، لـ "سبق": إن الحالات الإسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهّزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأضاف أن عدد الحالات التي قُدمت لها الخدمة الإسعافية ولم تُنقل يبلغ ١٠٧٩ حالة إسعافية، فيما جرى نقل ١٦٦٠ حالة للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.

وطالب "الثبيتي"، في حال وجود حالة إسعافية، بالمبادرة باستدعاء الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، والذي يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.

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هلال الطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية خلال سبتمبر الماضي
سبق

قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف: إن فرقها الإسعافية باشرت بالطائف خلال شهر سبتمبر الماضي ٢٧٨٣ حالة إسعافية.

وقال متحدث فرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، لـ "سبق": إن الحالات الإسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهّزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأضاف أن عدد الحالات التي قُدمت لها الخدمة الإسعافية ولم تُنقل يبلغ ١٠٧٩ حالة إسعافية، فيما جرى نقل ١٦٦٠ حالة للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.

وطالب "الثبيتي"، في حال وجود حالة إسعافية، بالمبادرة باستدعاء الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، والذي يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
07:38 PM

هلال الطائف يباشر أكثر من 2700 حالة إسعافية خلال سبتمبر الماضي

تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية

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فهد العتيبي - الطائف
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قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف: إن فرقها الإسعافية باشرت بالطائف خلال شهر سبتمبر الماضي ٢٧٨٣ حالة إسعافية.

وقال متحدث فرع هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، لـ "سبق": إن الحالات الإسعافية تنوّعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهّزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وأضاف أن عدد الحالات التي قُدمت لها الخدمة الإسعافية ولم تُنقل يبلغ ١٠٧٩ حالة إسعافية، فيما جرى نقل ١٦٦٠ حالة للمنشآت الطبية لإكمال العلاج اللازم.

وطالب "الثبيتي"، في حال وجود حالة إسعافية، بالمبادرة باستدعاء الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة بلغات مختلفة ولطالبي الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، والذي يوفر لهم خدمة المراسلة الفورية.

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