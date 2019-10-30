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مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات جديدة لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.. تعرف عليها

توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفَّذ ضده.. ولجنة تتولى البرنامج

تكشفت معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

مجلس الوزراء دعم الإيجار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات جديدة لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.. تعرف عليها
سبق

تكشفت معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
11:39 PM

مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات جديدة لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن.. تعرف عليها

توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفَّذ ضده.. ولجنة تتولى البرنامج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
993

تكشفت معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

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