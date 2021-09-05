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الفارس السعودي "المبطي" يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا

تُوّج الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي بالمركز الأول في بطولة جروسيتو الدولية للقدرة والتحمل بدولة إيطاليا، فئة النجمتين لمسافة 120كم.

وجاء فوز المبطي برفقة الفرس "تريسكا" وبسرعة 19.105كم/ ساعة.

وتكوّن السباق من أربع مراحل؛ 34كم للمرحلة الأولى والثانية، و27كم للمرحلة الثالثة والرابعة.

وتأتي مشاركة "المبطي" ضمن مشاركاته في الموسم الأوروبي في طور الاستعداد والتأهل لبطولة العالم 2022م والمقرر إقامتها بإيطاليا.

وفي حديث لـ"المبطي" قال: "ولله الحمد أنهيت السباق اليوم بنتيجة وأداء ممتاز برفقة الفرس "تريسكا"، والتي أسعى من خلالها للمواصلة وتأهيل أكثر من جواد لبطولة العالم القادمة 2022م بإيطاليا، بعد أن أنهيت قبل فترة سباق دولي نجمتين برفقة الفرس "بونوفا" في المركز الثاني، وستكون مشاركتي القادمة في سباقات الثلاث نجوم مسافة 160كم.

وأحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود على دعمه ومتابعته المستمرة لي؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج مميزة، ونسعى من خلالها لرفع علَم المملكة في المحافل الدولية، كما أتقدم بالشكر لوالدي على متابعته المستمرة ووقوفه بجانبي خلال مسيرتي الفروسية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفارس السعودي "المبطي" يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا
سبق

تُوّج الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي بالمركز الأول في بطولة جروسيتو الدولية للقدرة والتحمل بدولة إيطاليا، فئة النجمتين لمسافة 120كم.

وجاء فوز المبطي برفقة الفرس "تريسكا" وبسرعة 19.105كم/ ساعة.

وتكوّن السباق من أربع مراحل؛ 34كم للمرحلة الأولى والثانية، و27كم للمرحلة الثالثة والرابعة.

وتأتي مشاركة "المبطي" ضمن مشاركاته في الموسم الأوروبي في طور الاستعداد والتأهل لبطولة العالم 2022م والمقرر إقامتها بإيطاليا.

وفي حديث لـ"المبطي" قال: "ولله الحمد أنهيت السباق اليوم بنتيجة وأداء ممتاز برفقة الفرس "تريسكا"، والتي أسعى من خلالها للمواصلة وتأهيل أكثر من جواد لبطولة العالم القادمة 2022م بإيطاليا، بعد أن أنهيت قبل فترة سباق دولي نجمتين برفقة الفرس "بونوفا" في المركز الثاني، وستكون مشاركتي القادمة في سباقات الثلاث نجوم مسافة 160كم.

وأحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود على دعمه ومتابعته المستمرة لي؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج مميزة، ونسعى من خلالها لرفع علَم المملكة في المحافل الدولية، كما أتقدم بالشكر لوالدي على متابعته المستمرة ووقوفه بجانبي خلال مسيرتي الفروسية".

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:22 PM

الفارس السعودي "المبطي" يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوّج الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي بالمركز الأول في بطولة جروسيتو الدولية للقدرة والتحمل بدولة إيطاليا، فئة النجمتين لمسافة 120كم.

وجاء فوز المبطي برفقة الفرس "تريسكا" وبسرعة 19.105كم/ ساعة.

وتكوّن السباق من أربع مراحل؛ 34كم للمرحلة الأولى والثانية، و27كم للمرحلة الثالثة والرابعة.

وتأتي مشاركة "المبطي" ضمن مشاركاته في الموسم الأوروبي في طور الاستعداد والتأهل لبطولة العالم 2022م والمقرر إقامتها بإيطاليا.

وفي حديث لـ"المبطي" قال: "ولله الحمد أنهيت السباق اليوم بنتيجة وأداء ممتاز برفقة الفرس "تريسكا"، والتي أسعى من خلالها للمواصلة وتأهيل أكثر من جواد لبطولة العالم القادمة 2022م بإيطاليا، بعد أن أنهيت قبل فترة سباق دولي نجمتين برفقة الفرس "بونوفا" في المركز الثاني، وستكون مشاركتي القادمة في سباقات الثلاث نجوم مسافة 160كم.

وأحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود على دعمه ومتابعته المستمرة لي؛ مما كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج مميزة، ونسعى من خلالها لرفع علَم المملكة في المحافل الدولية، كما أتقدم بالشكر لوالدي على متابعته المستمرة ووقوفه بجانبي خلال مسيرتي الفروسية".

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