النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد حادثة تكساس .. مجزرة جديدة بأمريكا ضحاياها 25 قتيلاً وجريحاً

الأخيرة وقعت في ولاية أوهايو والشرطة المحلية أكّدت مقتل مُطلق النار

أعلنت الشرطة الأمريكية -قبل قليل- سقوط 9 قتلى و16 مصاباً، بإطلاق نارٍ في ولاية أوهايو؛ مؤكدةً مقتل مُطلق النار.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من مقتل 20 شخصاً وإصابة 20 آخرين بسلاحٍ ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث أفادت السلطات الأمريكية حينها، بأن المشتبه فيه شاب أبيض عمره 21 عاماً، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون، القول، إن المشتبه فيه يُدعى باتريك كروسياس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين؛ إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه فيه يشير إلى أن "هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية".

وحادث تكساس يعد ثامن أسوأ حادث إطلاق نارٍ جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قُتل فيها 21 شخصاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد حادثة تكساس .. مجزرة جديدة بأمريكا ضحاياها 25 قتيلاً وجريحاً
سبق

أعلنت الشرطة الأمريكية -قبل قليل- سقوط 9 قتلى و16 مصاباً، بإطلاق نارٍ في ولاية أوهايو؛ مؤكدةً مقتل مُطلق النار.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من مقتل 20 شخصاً وإصابة 20 آخرين بسلاحٍ ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث أفادت السلطات الأمريكية حينها، بأن المشتبه فيه شاب أبيض عمره 21 عاماً، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون، القول، إن المشتبه فيه يُدعى باتريك كروسياس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين؛ إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه فيه يشير إلى أن "هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية".

وحادث تكساس يعد ثامن أسوأ حادث إطلاق نارٍ جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قُتل فيها 21 شخصاً.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:45 AM

بعد حادثة تكساس .. مجزرة جديدة بأمريكا ضحاياها 25 قتيلاً وجريحاً

الأخيرة وقعت في ولاية أوهايو والشرطة المحلية أكّدت مقتل مُطلق النار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
11,486

أعلنت الشرطة الأمريكية -قبل قليل- سقوط 9 قتلى و16 مصاباً، بإطلاق نارٍ في ولاية أوهايو؛ مؤكدةً مقتل مُطلق النار.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من مقتل 20 شخصاً وإصابة 20 آخرين بسلاحٍ ناري في مركز تجاري بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث أفادت السلطات الأمريكية حينها، بأن المشتبه فيه شاب أبيض عمره 21 عاماً، من ضاحية ألين في تكساس.

ونقلت تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين من وكالات إنفاذ القانون، القول، إن المشتبه فيه يُدعى باتريك كروسياس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين؛ إن السلطات تفحص بياناً من المشتبه فيه يشير إلى أن "هناك رابطاً محتملاً بجريمة كراهية".

وحادث تكساس يعد ثامن أسوأ حادث إطلاق نارٍ جماعي في التاريخ الأمريكي الحديث، بعد واقعة عام 1984 في سان إيسدرو التي قُتل فيها 21 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,268
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,475
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,519
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,562

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة